Exministro: comunicación errática y escasez de test marcan primer mes de COVID-19 en Uruguay

"La comunicación que ha tenido el Poder Ejecutivo ha sido errática, porque por un lado te dicen que la cuarentena no es obligatoria, y por otro personas allegadas al Gobierno lanzan una cantidad de iniciativas que hacen más al miedo que a la toma de conciencia sobre la problemática", afirmó a Sputnik Venegas, médico de profesión.

El exministro añadió que además ha existido "una dificultad en todo el ministerio" para la realización de test

El lunes se cumplió un mes del primer caso de COVID-19 en Uruguay, país que ya tiene 480 personas afectadas por la enfermedad, además de ocho personas muertas a causa del patógeno.

El Gobierno uruguayo se ha caracterizado por no decretar una cuarentena obligatoria; sin embargo, en las últimas semanas estableció el cierre de los centros comerciales y educativos.

Además, el Poder Ejecutivo decidió que a partir del 22 de abril, un total de 973 escuelas rurales podrán reabrir sus puertas, aunque la asistencia será voluntaria.

Asimismo, el Gobierno llegó a un acuerdo con el sector de la construcción, que el lunes retomó sus funciones.

Para Venegas, el número de test ha sido "insignificante", porque existe un número constante de internados en cuidados intensivos que muestra que el número de casos de COVID-19 podría ser aún mayor que lo que revelan las cifras oficiales.

"El testeo no es un tema solamente económico, es un tema de política sanitaria; hay países que tienen grandes dificultades económicas que han hecho más de 17.000 test y han detectado un número que va entre el cuatro y el seis por ciento de las personas positivas; el número que tenemos es insignificante aún (…) ahí predominó una visión económica y no la salud de la gente", reflexionó.

Improcedente

En los últimos días el Gobierno había sido cuestionado por haber prometido unos 1.000 test diarios hace dos semanas; recién el domingo pasado se llegó a los 600.

Desde que se detectaron los primeros casos en Uruguay, se han realizado 8.774 test, de los cuales 512 tuvieron resultado positivo y 8.262 negativos, de acuerdo a las cifras del Gobierno.

Con respecto a reactivar algunas escuelas y al sector de la construcción, Venegas consideró que es "improcedente" esperar que la curva de contagios sea exponencial.

"Esperar que la curva sea exponencial o logarítmica es improcedente; hay que actuar (…) no estoy de acuerdo con el modelo "on, off, on", es decir, abrimos y si tenemos dificultades, cerramos y luego abrimos; el comportamiento de la sociedad no es homogéneo y no podemos pensar como si las personas fueran robots", reflexionó.

Además, señaló que en plena crisis sanitaria hay 900 trabajadores de la salud en seguro de paro y afirmó que el Gobierno no debería de haber aumentado el precio de las tarifas básicas.

Por otro lado, destacó que Uruguay tiene tres fortalezas que lo colocan en un punto diferente de partida al resto de la región: tiene un recurso humano en salud "muy calificado"; cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Salud que brinda una "cobertura universal" a la población, y la "buena" conectividad del país, que permite llevar adelante educación a distancia o el teletrabajo.

El Sistema Nacional Integrado de Salud y el sistema de telecomunicaciones son iniciativas que fueron impulsadas durante los quince años de Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda), que estuvo al frente del Ejecutivo entre el 1 de marzo de 2005 y el 1 de marzo de 2020.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud hay más de 1,7 millones de personas contagiadas por COVID-19 en todo el mundo, al tiempo que han muerto más de 111.000 personas a causa de la enfermedad.