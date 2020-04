López Obrador solicita a Trump venta de ventiladores de EEUU a México por COVID-19

"Aproveché la conversación para que nos ayuden vendiéndonos 10.000 ventiladores y 10.000 monitores, le dije [a Trump] que sabemos de la situación tan difícil por la que están atravesando ellos [EEUU], la falta de ventiladores y monitores en general, pero también le expresé que ellos tienen más recursos económicos", dijo en conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el jefe de la Casa Blanca aceptó analizar la petición.

"Me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy [el 10 de abril] por la tarde, para darme una respuesta sobre este tema en particular", informó el jefe de Estado.

El gobernante mexicano expresó su agradecimiento a Trump, quien además aceptó aumentar el recorte a la producción petrolera de EEUU, para compensar que México solo bajará 100.000 barriles diarios y no los 400.000 toneles al día que le solicitó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para estabilizar los precios internacionales del crudo.

"Quiero agradecerle [a Trump] independientemente del resultado, por escucharnos, por darle tiempo al tema, y por la amabilidad de hablar personalmente, para informarnos sobre la petición que le hemos hecho", expresó el líder de la izquierda nacionalista mexicana.

López Obrador también agradeció a China por el suministro de insumos médicos en el marco de la epidemia de COVID-19, y anunció que sostendrá un conversación con el presidente de la potencia asiática, Xi Jinping.

© Sputnik / China se convierte en el líder mundial humanitario

"Quiero agradecerle [al presidente chino] porque nos están abasteciendo de equipos médicos que requerimos", agregó.

China le vendió equipos a México por 56 millones de dólares, que comenzaron a llegar en dos vuelos semanales.

El presidente del país latinoamericano dijo que también analizará con su homólogo chino la posibilidad de adquirir más equipos, a fin de "no tener problemas de abasto y de falta de camas con ventiladores, de monitores" en la emergencia.

La adquisición masiva de esos equipos busca que este país esté preparado para "la posibilidad de que se dispare el contagio de la enfermedad" que transmite el nuevo virus SARS CoV-2.

En México fueron confirmados 260 nuevos contagios, para elevar el resultado a 194 decesos y 3.441 casos, informó la secretaría del Salud la noche del jueves.