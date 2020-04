Fisco argentino descubre 2.600 millones de dólares ocultos en 950 cuentas en el exterior

"La AFIP descubrió más de $2.600 millones en 950 cuentas sin declarar", señaló el portal BAE Negocios al adelantar la noticia.

En virtud de un acuerdo de intercambio de información tributaria con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el fisco argentino descubrió estas 950 cuentas bancarias que tienen cada una más de un millón de dólares.

Los 2.600 millones de dólares se reparten entre depósitos, títulos accionarios, bienes, bonos, y otro tipo de colocaciones.

De los 950 titulares de esas cuentas, 700 no admitieron poseer ningún activo en el extranjero, y en consecuencia, no presentaron la liquidación del impuesto de Bienes Personales, como si no llegaran al monto mínimo estipulado para pagar este tributo.

Esta información, recolectada en 2017, fue entregada a la AFIP al año siguiente, durante la gestión anterior del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Pero el organismo tributario no divulgó esta documentación hasta que no llegó la actual gestión del presidente Alberto Fernández, en el poder desde diciembre de 2019.

De acuerdo a los datos oficiales de 2017, tras un proceso de regularización de capitales que llevó adelante el Ejecutivo anterior, 32.484 contribuyentes admitieron tener un patrimonio superior al millón de dólares, ya fuera en inmuebles o activos líquidos tanto en Argentina como en el exterior, de tal modo que en total superaban los 104.000 millones de dólares.

En 2015, antes de la amnistía fiscal del Gobierno de Macri, menos de 10.000 millonarios declararon en total una riqueza equivalente a los 35.000 millones de dólares.