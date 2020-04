Venezuela asegura que no ha recibido solicitud de Uruguay para repatriar a sus nacionales

CARACAS (Sputnik) — Venezuela no ha recibido solicitud de Uruguay para realizar un vuelo humanitario que le permita repatriar a ciudadanos de esa nación varados en Caraca por la pandemia del COVID-19, aseguró el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

"Señor [canciller uruguayo] Ernesto Talvi: Prefiero creer que está usted muy mal informado. Varios países han enviado vuelos a Venezuela para repatriar a sus nacionales. Se han hecho sin ninguna dificultad y con todas las garantías sanitarias. De Uruguay no hemos recibido ninguna solicitud de vuelo", escribió Arreaza en la red social Twitter.

El ministro respondió a unas declaraciones de Talvi en las que aseguró que no han podido "lograr" el vuelo humanitario a Venezuela.

"Estamos trabajando para tratar de traerlos con todas las garantías; lamentablemente no lo hemos podido lograr y la verdad que no estamos solos, esto no quiere decir que sea un consuelo, porque ningún país ha logrado poder enviar un vuelo humanitario a Venezuela y poder traer a su gente", expresó Talvi en una entrevista televisiva.

Señor @ernesto_talvi. Prefiero creer que está usted muy mal informado. Varios países han enviado vuelos a Venezuela para repatriar a sus nacionales. Se han hecho sin ninguna dificultad y con todas las garantías sanitarias. De Uruguay no hemos recibido NINGUNA solicitud de vuelo https://t.co/dGEEwZrdqJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 9, 2020

En sus declaraciones, el canciller uruguayo reconoció que no existe un "impedimento específico", sino que solo necesitan que los vuelos cuenten con todas las garantías de logísticas.

El pasado 6 de abril, Caracas aprobó que una aeronave de la estatal Conviasa viaje a México para llevar a un grupo de estadounidenses que quedaron varados en territorio venezolano, tras la suspensión de vuelos internacionales para evitar la propagación del coronavirus.

De igual forma, el Ejecutivo informó que el Gobierno de EEUU dio licencia para que venezolanos varados en esa nación norteamericana se desplacen a Toluca, México, desde donde podrán retornar en un viaje especial.

En febrero de este año, EEUU impuso sanciones contra Conviasa, acusándola de trasladar a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por países como Corea del Norte, Cuba e Irán para "promover su propia agenda política".