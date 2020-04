El drama que une a rioplatenses, gaúchos y paraguayos por culpa del coronavirus

El consumo de infusiones como el mate y el tereré es una tradición muy arraigada en los países más australes de Sudamérica y una de las tantas costumbres que la pandemia del coronavirus ha puesto contra las cuerdas. El caso de una mujer que falleció por COVID-19 tras contagiarse al tomar mate encendió las alarmas y motivó a los médicos a reforzar las recomendaciones.

Ana María Tonzar tenía 63 años y era médica pediatra en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. Su nombre se hizo conocido luego de su fallecimiento el 30 de marzo, cuando se conoció que se había infectado al compartir un mate con una colega, una mujer que había regresado días antes de España y se convirtió en la 'paciente cero' de COVID-19 en la provincia.

Los medios nacionales argentinos replicaron el caso y plantearon la duda de cuán peligroso podía ser continuar con la tradición de compartir el mate en tiempos de coronavirus. Las autoridades nacionales ya lo habían advertido unas semanas antes, cuando tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la Corte Suprema argentina lanzaron recomendaciones entre las que se destacaba no compartir mate.

La pasión de los rioplatenses por el mate es tanta que, días después de que la Corte Suprema pidiera no compartir mate, la Sociedad Argentina de Infectología emitió un comunicado con un apartado específico sobre "el coronavirus y el mate" para asegurar que la advertencia del Poder Judicial "no tiene base en evidencia epidemiológica local". Corría la última semana de febrero y Argentina aún no había registrado datos.

El 9 de marzo, el diario paraguayo Extra registraba las primeras horas del primer hombre diagnosticado con coronavirus en ese país sudamericano. Entre sus primeros comentarios, destacaba su preocupación por no ser visitado en su casa, "así no tengo que estar cebándole (sirviendo tereré) a la gente". Otros paraguayos consultados en ese artículo coincidían en que compartir "es la esencia del tereré".

En Uruguay, otro país con gran pasión por el mate, la recomendación de no compartir la infusión fue central en las primeras comunicaciones del Ministerio de Salud Pública uruguayo, aún antes de que hubiera casos en el país.

El tema también fue importante en Brasil, donde el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, aconsejó a las poblaciones de los estados de Mato Grosso do Sul (fronterizo con Paraguay) y Rio Grande do Sul (fronterizo con Uruguay) a "evitar bebidas que se comparten de boca en boca, como el mate y el tereré".

¿Cómo contagia el mate?

La posición de la academia fue cambiando a medida que la situación empeoró en América Latina. Consultado por el canal argentino Telefé, el médico argentino Daniel López Rossetti —especialista en Clínica Médica y con presencia asidua en los medios— explicó que la clave está en la "carga viral" de la persona.

El facultativo explicó que este concepto refiere a la "cantidad" de virus que la persona tiene en su sangre. Se trata de un valor que varía según pasa el tiempo por lo que, apenas contrae el virus, el paciente registra una carga viral baja. Con el paso de los días, la persona aumenta su carga viral, llegando a un pico en entre los días cinco y siete, según lo que se sabe actualmente de su comportamiento.

"Si hay solo un virus solo y me lo pongo en la boca no me voy a enfermar porque es uno solo, es muy chiquito y no tiene capacidad infectante. Si me pongo 100 millones de virus en la boca me voy a infectar. Si acá (en la bombilla) hay un virus solo no me voy a infectar pero habitualmente hay muchos virus si toma mate alguien que está infectado", explicó.

El especialista añadió que la cantidad de virus que la persona contagiada deja en la bombilla se denomina "dosis infectante".

El mate, el coronavirus y las fake news

Como no podía ser de otra manera en épocas de pandemia, el mate estuvo incluido entre las 'fake news' asociadas al coronavirus. Una publicación de Facebook difundida entre usuarios de Argentina y Uruguay indicaba —a partir del supuesto relato de un transportista que había conducido a un médico salvadoreño— que la ingesta de mate ayudaba a combatir el coronavirus puesto que la alta temperatura del agua impedía su reproducción en el organismo. La información oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como un chequeo de la agencia AFP, echaron por tierra esta teoría.