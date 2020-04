Presidente de El Salvador ordena 15 días más de cuarentena total por COVID-19

"Extender por 15 días más la cuarentena nacional obligatoria, las restricciones son las mismas, pero vamos a ser más severos", indicó Bukele al cierre de una cadena nacional, en la cual anunció medidas para contener la transmisión comunitaria del patógeno.

Bukele insistió en el papel de la población para frenar un eventual contagio masivo que podría provocar más muerte en unos meses que los 12 años de guerra civil en este país, o las posteriores tres décadas de violencia.

"He dado la instrucción a la Policía, el Ejército y el Ministerio de Seguridad de que sean más duros en la calle, y quienes estén violando la cuarentena deben ser llevados a un centro de contención por 30 días. No me va a importar", dijo Bukele en cadena nacional.

El mandatario confirmó 9 casos más de personas con el coronavirus SARS-CoV-2, todos procedentes del extranjero, y ya suman 78 personas contagiadas, de las cuales han muerto cuatro y cinco están recuperadas.

"Es inaudito, hemos visto fotos de gente haciendo fiestas en casas, no entienden la gravedad de la situación, veámonos en espejos como Ecuador, donde la gente está sacando los cadáveres de sus familiares a las calles y poniéndoles gasolina", reclamó el jefe de Estado.

Al respecto, el gobernante señaló que en Ecuador colapsó el sistema de salud, la policía y el ejército, y le recriminó a quienes violan la cuarentena, por el peligro de crear un escenario similar en El Salvador.

"Hemos implementado más de 80 medidas de restricción para tratar de contener el virus, entre ellas la cuarentena domiciliar obligatoria, que muchos salvadoreños no están cumpliendo, ya no sabemos cómo decirles que la acaten", lamentó Bukele.

El Gobierno de El Salvador lanzó una estrategia para frenar la transmisión comunitaria del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, para impedir un eventual contagio masivo y desbordamiento de los hospitales.

"Vamos a ir tras los nexos epidemiológicos, serán llevados a cuarentena, en centros de cuido u hoteles con excelentes condiciones, por cinco días para ver si el virus ha incubado. Luego seguirá la cuarentena en casa u hospital", informó Bukele en cadena nacional.

El jefe de Estado precisó que para la nueva fase fueron habilitados sendos hospitales en la ciudad de San Miguel (este) y en Amatepec (centro), y aumentarán a 1.000 las pruebas diarias para detectar a posibles portadores del coronavirus SARS-CoV-2.

"Si nosotros logramos desarrollar todas las medidas, vamos a poder contener el 100% de los contagios posibles y así evitar más nexos epidemiológicos", señaló el jefe de Estado, quien aspira a que el país no llegue a la tercera fase de la pandemia.

Señaló que la fase de contagio comunitario llegó con menos potencia a El Salvador por las rápidas medidas preventivas aplicadas desde finales de enero para demorar el ingreso del patógeno al país, con un cierre de fronteras incluido.

Agregó que, a diferencia de la mayoría de los países, los enfermos en Salvador no son enviados a sus casas para el aislamiento domiciliar, lo cual reduce las probabilidades de contagio.

En el actual contexto valoró la salida de más de 250 personas de los centros de contención habilitados en el país para cortar la cadena de contagio.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, hay en todo el mundo 1.210.956 infectados con COVID-19, enfermedad que ya causó la muerte de 67.594 personas.