La pesadilla de Guayaquil vista desde adentro

Mientras las cifras oficiales del país se muestran modestas, con unos 3.000 contagiados y 120 muertos, la realidad se empeña en decir otra cosa, especialmente en esta urbe, la segunda en importancia del país, que se enfrenta a un colapso sanitario y a una crisis social extremadamente dura.

Testigos aseguran que los muertos se cuentan por cientos cada día, y muchos más son los que, pero no entran en las estadísticas por falta de pruebas para diagnosticar el virus.

Sputnik conversó con varios habitantes de la ciudad, entre ellos trabajadores del sistema de salud.

La pediatra Andrea Paola Toral, que labora en el hospital público Dr. Francisco de Icaza Bustamante, uno de los más grandes de Ecuador, denuncia las condiciones en que se encuentra el personal de salud.

"Hay gran cantidad de médicos contagiados y muertos. Varios maestros míos entre ellos", cuenta. "No nos sentimos protegidos, no nos hacen pruebas y ya todos hemos tenido contacto con pacientes positivos".

La doctora Toral señala que, aunque no hay casos confirmados de niños con el virus, solo sospechosos, la cifra real podría ser alta, ya que "hay pocos dispositivos de prueba de COVID para los niños, solo se le hacen a los altamente sospechosos y en ocasiones han fallecido sin tener el resultado, ya que demora de 7 a 10 días", dice.

Pero además del coronavirus , para Toral hay otra pandemia no menos preocupante. "Para nosotros aumenta el estrés laboral por atender en los hospitales a niveles alarmantes. Y la".

En uno de los vídeos que nos hace llegar la doctora, se puede ver a un grupo de sanitarias en el propio hospital junto a una colega enferma, mientras denuncian que no ha podido ser atendida en centros médicos de adultos.

Virtualmente real

Historias similares pueden contar muchos vecinos de Guayaquil a día de hoy. La oftalmóloga cubana Yileika Elías, radicada allí desde hace años, lo corrobora.

"Tengo amigos que han enfermado y no han podido ingresar por capacidad. A una amiga estomatóloga literalmente le cerraron la puerta del hospital. Estuvo 10 horas en espera para ser atendida", refiere. "Mi clínica es de consulta externa, por lo que no estoy directamente en el frente de batalla, pero mis colegas me confirman cada día que la cosa está bien fea."

De eso dan testimonio muchos guayaquileños. La prensa y las redes sociales se han convertido en plataforma de denuncias no solo de la compleja situación sanitaria sino del mal manejo por parte de los gobernantes.

Verónica Cortez, de 39 años, asegura a Sputnik que la mayoría de los vídeos que circulan por la web son reales, y que incluso varios conocidos han muerto en estos días. En su muro de Facebook describe duramente la situación. "La otrora Perla del Pacífico es hoy un cementerio, lúgubre y caótico a la vez. Hay un desconcierto, una angustia, porque en un abrir y cerrar de ojos todo se fue a la m…" También critica la respuesta de las autoridades, en particular de la alcaldesa y del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que han puesto en duda la crítica situación que se muestra en las grabaciones.

En diálogo con Sputnik, el activista Yang Chang, de la Coordinadora De Organizaciones Sociales Del Guayas, corroboró la difícil situación.

"Hay una cantidad de cuerpos no levantados en Guayaquil producto del colapso sanitario público; ayer [el 2 de abril] se recogieron 350 cuerpos (…) Estimamos que hay más de 100 sin levantar solo en la ciudad de Guayaquil", afirmó a esta agencia Chang.

Por su parte, el periódico digital guayaquileño Expreso publicó una comparación con otra cifra oficial, la del Registro Civil Provincial del Guayas, que "computó 388 inscripciones de defunción por diversas causas, solo en la Zona 8 [Guayas, a excepción de Milagro] en un día: el 31 de marzo de 2020. El día anterior, el 30, registraron 334". Esto significa que en dos días se asentaron más defunciones que las que hubo en todo marzo de 2019.

¿Y el Gobierno?

Al asambleísta por el partido opositor Revolución Ciudadana (izquierda), Bairon Valle, le preocupa además la falta de alimentos. "La situación de Guayaquil nos tiene a todos profundamente preocupados porque está completamente fuera de control, estamos desesperados porque la disposición del Gobierno Nacional es quédate en casa, pero ¿qué hacen los sectores más vulnerables que se le está acabando los alimentos?; además, está muriendo muchísima gente, hay cuerpos en las calles, en los hogares, en las veredas, y hay un Gobierno insensible que no está actuando de forma inmediata", afirmó Valle a Sputnik.

Muchas personas que están enfermas prefieren no ir a los centros de salud porque saben que en esos lugares tienen amplias posibilidades de contagiarse con el nuevo coronavirus.

"La gente no va a los hospitales, por eso tenemos la gran cantidad de muertes en los barrios; tenemos entre 80 y 100 personas que están muriendo todos los días (…) no todos los muertos son de COVID-19, lo que pasa que los hospitales no tienen ni un solo lugar para atender a la gente y las personas que son cardíacas, que sufren de presión y están sintiendo dolores, prefieren no ir a los hospitales y terminan muriendo", explicó.

Valle considera que el Gobierno de Lenín Moreno es "insensible" porque para decretar que las personas hagan cuarentena debe asignar los recursos adecuados para garantizar condiciones mínimas.

"El Estado ha lanzado a los médicos sin protección, tenemos una gran cantidad de doctores y enfermeras contagiados o que han muerto, esto es gravísimo; además, no hay mascarillas, ni guantes, en la farmacia ha desaparecido el paracetamol y hay falta de recursos para asistir a la gente con alimentos", añadió.

Con casi 17 millones de habitantes, Ecuador es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de contagios del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19. En la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la situación es especialmente preocupante porque allí está la mayoría de los casos confirmados en el país, más de 2.000.

El propio presidente Moreno, tuvo que reconocer que los registros oficiales sobre fallecidos y afectados por el nuevo coronavirus se quedan cortos y pidió transparencia en la información, aunque volvió a poner en dudas la autenticidad de algunos vídeos.

"He dispuesto que, usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información por dolorosa que esta sea (…) Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto [en] el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención", dijo Moreno en una cadena de radio y televisión.

Mientras tanto, Guayaquil espera que lo ayuden a despertar de la pesadilla.