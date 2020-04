El coronavirus llegó a Brasil en enero, un mes antes de que se detectara el primer caso

"A partir de la investigación de casos identificamos que el primer caso (de COVID-19) se dio en enero (…) a finales de enero el virus ya estaba circulando, a partir de un caso importado, evidentemente", explicó en rueda de prensa el secretario de Vigilancia en Salud del ministerio, Wanderson de Oliveira.

Hasta ahora se creía que el primer caso de coronavirus en el país era el de un hombre que dio positivo el 26 de febrero en São Paulo (sureste), pocos días después de regresar de un viaje de negocios en Italia, que en esos momentos era el principal foco de crecimiento del virus.

El ministerio de Salud explicó que se está haciendo una investigación retroactiva de casos de síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), dado que podrían esconder casos de COVID-19.

Desde principios de 2020, el ministerio detectó 23.999 hospitalizaciones por SRAG, y de ese total, hubo confirmación de COVID-19 en 1.587 casos, el 6,6% del total.

No obstante, todos esos casos de COVID-19 se registraron a partir de finales de febrero, cuando ya se tenía constancia de que el virus estaba en Brasil.

Eso no quiere decir que entre enero y febrero no hubiera expansión del virus; el SARS-CoV-2 pudo haber contagiado a personas que no desarrollaron síntomas o que sí tuvieron síntomas pero no llegaron a ser hospitalizadas.

Ahora Brasil tiene 7.910 casos confirmados de la enfermedad y un total de 299 fallecidos, lo que supone una letalidad del 3,8%, según los datos divulgados este jueves por el ministerio de Salud. (Sputnik)

A finales de 2019 China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus.

En su informe del jeuves, la OMS dijo que se han registrado 896.450 casos confirmados de COVID-19 y 45.526 fallecidos en todo el mundo por la enfermedad respiratoria.