El Gobierno de El Salvador guarda silencio sobre la muerte de un hombre en cuarentena

"He estado llamando y no me dan información. Necesito saber de qué murió él, no puede ser que por un mal manejo del Ministerio de Salud mi esposo esté muerto, mis hijos se quedaron sin padres", dijo entre llantos Dina de Méndez, viuda del fallecido, en rueda de prensa junto a la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos.

La víctima, de 56 años, fue hallada muerta en un hotel de Antiguo Cuscatlán (centro) que funcionaba como albergue para las personas con riesgo de portar el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

El Salvador registra oficialmente 41 casos de COVID-19, cuatro de ellos en estado crítico y 2 muertes, mientras 4.276 personas están en cuarentenas, de acuerdo con el portal gubernamental covid19.gob.sv.

"Uno de los doctores que me dio la información del fallecimiento me dijo que lo había encontrado en el suelo (…) O sea, no le dieron atención en ningún momento, nunca lo llevaron a un hospital", denunció la viuda ante los medios.

El Ministerio de Salud tampoco se pronunció oficialmente sobre otros dos fallecimientos de personas en cuarentena en el capitalino hospital Saldaña, cuyas condiciones fueron criticadas desde la sociedad civil.

El Salvador entró en fase de transmisión local del coronavirus, aunque la mayoría de los casos aún son importados, y permanecen en cuarentena desde el cierre de las fronteras nacionales hace casi tres semanas.

Según las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud, a nivel global se han reportado 896.450 casos positivos de covid-19 y 45.526 fallecidos.