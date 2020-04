Asambleista: Gobierno de Ecuador no atiende colapso sanitario y falta de alimentos en Guayaquil

"La situación de Guayaquil nos tiene a todos profundamente preocupados porque está completamente fuera de control, estamos desesperados porque la disposición del Gobierno Nacional es quedate en casa, pero ¿qué hacen los sectores más vulnerables que se le está acabando los alimentos?; además, está muriendo muchísima gente, hay cuerpos en las calles, en los hogares, en las veredas, y hay un Gobierno insensible que no está actuando de forma inmediata", afirmó Valle a Sputnik.

Con casi 17 millones de habitantes, Ecuador es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de contagios del nuevo coronavirus: hay 2.758 casos confirmados y 98 fallecimientos.

En la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la situación es especialmente preocupante porque allí es donde está la mayoría de los casos confirmados en el país: 1.941.

En los últimos días han circulado varias fotos y videos en las redes sociales que muestran varios cuerpos en las aceras de la ciudad.

En las afueras de los cementerios se han registrado largas filas de familiares en busca de un lugar para enterrar a sus seres queridos, según imágenes de medios locales.

Valle dijo a Sputnik que las autoridades demoran entre tres y cinco días en recoger los cadáveres, por lo que mucha gente termina cremándolos en las calles.

"La gente termina decidiendo cremar los cadáveres en las calles y otros deciden dejar los cuerpos en otros barrios para no tener que verlos; esto es una situación horrorosa (…) por otro lado, el Estado dice quedate en casa, pero no ha dicho absolutamente nada sobre la alimentación; la ciudad de Guayaquil ha crecido de forma desordenada, la mayoría de la gente vive del día a día, llegamos a la tercera semana y los alimentos se están terminando", agregó.

Explicó que muchas personas que están enfermas prefieren no ir a los centros de salud porque saben que en esos lugares tienen amplias posibilidades de contagiarse COVID-19.

"La gente no va a los hospitales por eso tenemos la gran cantidad de muertes en los barrios; tenemos entre 80 y 100 personas que están muriendo todos los días (…) no todos los muertos son de covid-19, lo que pasa que los hospitales no tienen ni un solo lugar para atender a la gente y las personas que son cardíacas, que sufren de presión y están sintiendo dolores, prefieren no ir a los hospitales y terminan muriendo", explicó.

Consideró que el Gobierno de Lenín Moreno es "insensible" porque para decretar que las personas hagan cuarentena debe asignar los recursos adecuados para garantizar condiciones mínimas.

"El Estado ha lanzado a los médicos sin protección, tenemos una gran cantidad de doctores y enfermeras contagiados o que han muerto, esto es gravísimo; además, no hay mascarillas, ni guantes, en la farmacia ha desaparecido el paracetamol y hay falta de recursos para asistir a la gente con alimentos", añadió.

Más de 100 cadáveres no han sido enterrados

A su vez, el activista Yang Chang, , de la Coordinadora De Organizaciones Sociales Del Guayas, denunció a Sputnik que la ciudad de Guayaquil está en un "completo" colapso sanitario por crisis del COVID-19, debido a que cientos de personas mueren por día y aún hay 100 cuerpos que están en las calles sin haber sido recogidos por las autoridades.

"Hay una cantidad de cuerpos no levantados en Guayaquil producto del colapso sanitario público; ayer se recogieron 350 cuerpos (…) Estimamos que hay más de 100 sin levantar solo en la ciudad de Guayaquil", afirmó Chang.

Además, Chang consideró que los datos que está brindando el Gobierno son "falsos", ya que muchas personas en Guayaquil están muriendo con síntomas similares al COVID-19, como son la pulmonía y los problemas respiratorios, pero nadie les ha realizado un test para confirmarlo.

Señaló que el sistema sanitario público dio la orden depor COVID-19, pero muchas personas no han podido confirmar la causa de muerte de sus familiares.

"La cremación cuesta más de 1.500 dólares y mucha gente no tiene accesibilidad; muchas personas carecen de vivienda, recursos básicos, hay falta de insumos para los hospitales, los médicos denuncian que no se está protegiendo la vida y lo de los cadáveres es la peor negligencia que podría haber cometido el Estado", señaló.

Consideró que las autoridades no tienen un compromiso ni realizan prácticas dirigidas a la comunidad más vulnerada.

"En este momento lo que se visibiliza es una falta de interés por lo sectores populares; el ejemplo más claro es que el Estado ecuatoriano pagó una parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a pesar de tener una crisis sanitaria", reflexionó.

Ecuador tiene suscrito un acuerdo con el FMI y el 23 de marzo el ministro de Finanzas Richard Martínez anunció un pago de 325 millones de dólares de capital de sus bonos 2020.