Argentina registra 86 feminicidios desde enero, con una muerte cada 29 horas en marzo

"Del 1 de enero al 30 de marzo fueron 86 feminicidios", informó Laura Oszust.

Seis mujeres fueron asesinadas desde que comenzó el pasado 20 de marzo el confinamiento obligatorio dispuesto por el presidente argentino, Alberto Fernández.

De esta manera, "en marzo hubo un femicidio cada 29 horas", destacó la integrante del Observatorio, organismo que hace un relevamiento mensual de los casos que aparecen en los medios de comunicación impresos y digitales.

Sólo durante este mes, 23 niños quedaron huérfanos de madre como consecuencia de la violencia machista.

Las estadísticas del Observatorio muestran también que el 65% de los feminicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas.

Desde que rige el aislamiento social preventivo decretado por el Gobierno, "las mujeres que sufren situaciones de violencia se encuentran más expuestas porque, en la gran mayoría de los casos, conviven con su agresor", señalaron desde el Observatorio.

El 62% de los feminicidios, de hecho, fue cometido en la vivienda de la víctima.

Se constata así que la violencia machista "es un proceso, un fenómeno social", indicó la representante del Observatorio.

"La cantidad de femicidios se va manteniendo pero queremos destacar la importancia de que las mujeres durante este aislamiento no estén solas", subrayó Oszust.

A lo largo de los meses "venimos viendo que no cesan las agresiones, que los femicidios como situación no han bajado, pero apelamos a la construcción de lazos y redes de mujeres, más en estos tiempos de cuarentena, cuando el aislamiento produce que no podamos encontrarnos con mujeres en las calles, pero sí podamos estar atentas a lo que le sucede a la otra", reflexionó Oszust.

"Necesitamos que socialmente se tome conciencia de que esto está sucediendo y de poder acercarle a otras mujeres herramientas para acercarnos a su situación", añadió.

Herramientas

El Observatorio ha lanzado durante las últimas semanas dos campañas para generar conciencia, una destinada a amigas y al entorno de personas que sufren violencia de género, y otra para las propias maltratadas.

La idea que se transmite es "no juzgar a la víctima, acompañarla y tener en cuenta que el aislamiento no significa que estamos solas", informó la referente del Observatorio.

En definitiva, se trata "de que las mujeres sientan que hay una red de mujeres a las que pueden recurrir", indicó Oszust.

También se informa "sobre las herramientas disponibles desde el Estado para que las personas salgan de esta situación de violencia".

La línea 144, dispuesta por el Gobierno para atender consultas sobre violencia de género, fue reforzada con tres números más de la plataforma de mensajería Whatsapp "para que no tengan necesidad de llamar", destacó la activista.

También está disponible el número 911 ante una situación de emergencia, además de que se pueden presentar denuncias por Internet a través de la Fiscalía.

Mascarillas rojas

Además, lLas mujeres en Argentina pueden desde este miércoles acercarse a cualquier farmacia y solicitar un "barbijo rojo", como se conoce a las mascarillas, para que el personal intervenga en su ayuda en épocas de confinamiento obligatorio.

La campaña, que también ampara al colectivo LGBTI+, fue lanzada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó la detección en las últimas 24 horas de 88 casos de COVID-19, por lo que, en total, 1.054 personas están infectadas en todo el país.

El presidente Alberto Fernández anunció el domingo la extensión hasta el 12 de abril de la cuarentena por el COVID-19, que regía hasta el 20 de marzo.

A finales de 2019 China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus que ha causado la muerte de más de 40.000 personas en todo el mundo.

En decenas de países se ha constatado un aumento en los feminicidios y en la violencia contra la mujer durante las cuarentenas impuestas para evitar una propagación mayor de la enfermedad respiratoria.