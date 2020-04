Argentina se organiza para cuidar a los más sensibles al coronavirus

Bono de emergencia para las jubilaciones mínimas; prórroga para las cuotas de créditos; suspensión de trámites presenciales; programas de voluntariado para acompañamiento a distancia; permisos para retirar efectivo vía apoderados y horarios exclusivos de atención.

Estas son algunas de las medidas que puso en práctica el Estado argentino para asegurar que los. Pero quienes más deben concientizarse son los allegados mediante el acompañamiento distante, una cercanía sin contacto físico, fundamental para protegerlos.

"No tengo miedo porque soy cuidadosa con la desinfección y al vivir sola no hay muchas posibilidades de contagio. La cuarentena la respeto a rajatabla; lo único que hago es, cada tres o cuatro días, ir al supermercado, respeto las distancias, pago con tarjeta así no toco plata. Realmente la cosa es muy seria, lo que pasa en Italia, España y EEUU es tremendo", dijo a Sputnik Maria Teresa Lossi, de 73 años.

Las autoridades internacionales de salud dan cuenta de que la tasa de mortalidad es mucho más grande cuanto mayor es la edad. Las cifras difieren mucho según el país y son todavía inexactas debido a que se desconoce el porcentaje real de la población infectada ya que los casos confirmados son solo un porcentaje menor del total, sobre el que se divide el número de decesos para obtener el coeficiente de mortalidad.

Además de las estrategias de contención gubernamentales, las familias y las residencias de adultos mayores tienen la principal tarea de ser los guardianes de las personas más vulnerables ante el virus SARS-CoV-2 , para evitar los estragos que se ha visto que produce la pandemia en los geriátricos de Italia, España y EEUU.

"Nosotros prohibimos las visitas una semana antes de que decretara la cuarentena el presidente porque leímos alertas en los medios para aislar a los adultos mayores. Les avisamos a los familiares y algunos nos felicitaron y a otros les tuvimos que explicar que no podían venir a verlos. Ni médicos, ni kinesiólogos, ni laborterapia; no entra más nadie salvo el plantel", dijo a Sputnik Andrés, dueño de la Residencia Norte, que tiene 23 habitantes y 11 empleados.

Las autoridades sanitarias están en vilo. El 29 de marzo se evacuó un geriátrico de la ciudad de Buenos Aires donde vivía una mujer de 82 años que falleció días atrás y a la que se le detectó coronavirus. 40 adultos mayores y cinco empleados fueron trasladados a distintos centros médicos donde les realizarán estudios y los mantendrán aislados.

Paquete de medidas para la población mayor