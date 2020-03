Maduro anuncia la llegada de ayuda rusa para combatir COVID-19

"En los próximos días viene enviado por el presidente (Vladímir) Putin un avión militar de Rusia con todos los equipos, el presidente Putin me envió un mensaje que me llegó ayer en la noche entregado por el embajador (Serguéi Melik-Bagdasárov), ratificando todo su apoyo estratégico integral a Venezuela en todas las áreas, el que entendió, entendió, en todas las áreas me dijo, todo el respaldo de Rusia", expresó Maduro durante un contacto telefónico en el programa La Hojilla, que transmite Venezolana de Televisión.

El 23 de marzo, Moscú envió a Caracas 10.000 kits de pruebas para la detección del

Maduro también agradeció al Gobierno chino por las 55 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron este sábado a Venezuela, para hacer frente a la pandemia.

El Gobierno venezolano elevó a 119 el número de contagiados por COVID-19; mientras el número de fallecidos es de dos personas.

De acuerdo al Ejecutivo, hasta el jueves 26 había un total de 39 casos recuperados, debido a que la mayoría se presentaron con síntomas leves y moderados.