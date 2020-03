Chilenos en cuarentena se aferran a las videollamadas para vencer la angustia

"Finalmente, son las videollamadas con la familia y los amigos las que alivian el encierro y la angustia, que te recuerdan que esta será una cuarentena temporal", dijo Valentina.

El 18 de marzo se registraron 228 casos de contagio del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19), la incertidumbre comenzó a crecer entre la población e intempestivamente, el presidente Sebastián Piñera apareció en todos los canales de televisión decretando estado de catástrofe en todo el territorio nacional; ese mismo día, Valentina Muñoz, una profesora santiaguina cumplió 29 años.

"Yo tenía planeada toda una celebración con amigos en mi casa, pero finalmente tomé once (merienda), me acosté temprano e hice una videollamada con mis papás y mis hermanos", afirmó Muñoz.

Valentina Muñoz es profesora de inglés en un colegio de educación Montessori, vive en la comuna Providencia (zona oriente de Santiago) junto a su hijo menor, de ocho años, y debido a que el Gobierno decidió suspender las clases en todos los colegios del país, ambos están en la casa sobrellevando la cuarentena, primero autoimpuesta, y desde el viernes, decretada oficialmente por las autoridades para siete comunas (barrios) de Santiago.

"Llevamos dos semanas sin salir del departamento, por precaución, y no puedo negar que es una situación estresante, sobre todo para un niño; al comienzo, cuando mi hijo se enteró que no tendría clases en meses dijo 'bacán' (genial), pero ahora se está dando cuenta que no puede salir ni siquiera a jugar, y empezó a tener cambios de humor, por eso tuve que empezar a contenerlo", señaló.

Dinámicas familiares

Muñoz explicó que con la cuarentena cambiaron dos dinámicas familiares, la de su casa y con su familia extendida.

"Con mi hijo lo primero que hice fue no transformar la casa en un colegio, a pesar de que soy profesora y de que sé que tiene que aprender mucha materia, lo quiero hacer relajado, y que él escoja qué estudiar, por ejemplo, hoy eligió lenguaje y leyó un cuento e hicimos una actividad, cosas más entretenidas que las guías y ejercicios que le mandan a él por internet del colegio", dijo.

Asimismo, comentó que "a mis papás no los he podido ver, ellos viven en otra comuna, y tampoco a mi pololo (novio), pensando en que si salgo me puedo contagiar, y posiblemente portar el virus y contagiar a mi hijo o a otra persona".

Por último, señaló que si bien las aplicaciones como Zoom para realizar videollamadas han sido muy útiles en este periodo, "me he intentado alejar de otras redes sociales, porque con esta crisis se produce mucha fake new (noticia falsa) y la gente empezó a compartir información sobre vacunas falsas o videos trágicos que no son reales, y toda esa sobreinformacion te satura".

Emergencia pymes

Bicolor es una pequeña empresa de pizarras para tiza fundada por Felipe y Paulina, dos jóvenes capitalinos, padres de una niña de cinco años, que aseguran estar viviendo una "emergencia económica" debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

"Nuestras ventas bajaron casi a cero y ahora con la cuarentena impuesta no va a ser mejor", afirmó Felipe Contreras, carpintero.

El artesano sostuvo que "cuando empezaron a cerrar los locales, cada vez vendíamos menos, hasta que el comercio completo de los independientes empezó a colapsar en la ciudad, y obviamente, los que nos vimos más afectados fuimos las pymes (pequeñas y medianas empresas)".

"El sistema capitalista que existe en el país nos perjudica el doble a las empresas pequeñas, porque no tenemos protección de ningún tipo para estos casos", señaló.

Sin embargo, explicó que con Paulina decidieron tomar la crisis como una oportunidad, y modificaron un poco el rubro, momentáneamente.

"Entendimos que si los eventos están suspendidos y los locales cerrados, a los que tenemos que venderles ahora son a las personas encerradas en sus casas, y para ellos, desde la próxima semana empezaremos a diseñar huertas urbanas, muebles para cultivar plantas al interior del hogar", detalló.

La restricción

El comienzo de la cuarentena en Santiago el viernes no estuvo exenta de polémicas, principalmente porque el Gobierno de Chile abrió un portal web para entregar permisos limitados de tres horas para que la gente pudiese salir a comprar, al médico o a pasear a su perro, entre otras, pero muchos acusaron que la información no fue suficientemente clara, que la gente no sabía si imprimir un papel o llevar el permiso en su celular, y a algunos incluso se les pedía una contraseña que no tenían.

Además, algunos alcaldes afirmaron que muchos de los permisos que pedían los jóvenes para salir fueron utilizados para realizar fiestas particulares en sus casas, "nos llegaron varios reclamos de personas que se juntaban en edificios a poner música y bailar, algo que es gravísimo si pensamos que esta medida se tomó para mantenernos aislados", dijo en entrevista con los medios locales el alcalde de la comuna de Vitacura (zona oriente de Santiago), Raúl Torrealba.

Por esto, las medidas para la madrugada de este sábado y los próximos días serán mucho más restrictivas, informó el Gobierno de Chile, y además de establecer 18 puntos de control policial en las comunas afectadas y de realizar controles individuales aleatorios en las calles, las botillerías no tendrán permisos especiales y no podrán funcionar durante cuarentena.

La cuarentena total en Santiago se extenderá hasta el viernes de la próxima semana, momento en que las autoridades sanitarias evaluarán si es necesario extenderla o no.

Chile se encuentra en fase 4 de prevención del COVID-19 con 1.610 contagiados y hasta la fecha fallecieron cinco personas a causa del virus.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2.

En el mundo se han registrado 509.164 casos confirmados y 23.335 fallecidos producto del virus, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud difundido el viernes.