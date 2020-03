Largas filas de autos en Caracas para abastecerse de combustible en medio de cuarentena

"Solo pueden echar gasolina quienes tienen salvoconducto o son de los sectores prioritarios; yo transporto alimentos, pero ya llevo una mañana perdida intentando llenar el tanque de mi carro (automóvil), como si no fuese suficiente con el estrés del coronavirus, ahora tenemos que lidiar con este tormento", apuntó Rafael Núñez.

Ambulancias, medios de comunicación, patrullas y motorizados que poseen salvoconducto son la prioridad.

Sputnik realizó un recorrido por al menos 10 estaciones de servicio entre el este y el oeste de la ciudad y en las que estaban abiertas había filas kilométricas.

"Me dijeron que van a echar gasolina hasta mediodía (16:00 GMT), pero llevo desde las 4:00 aquí y la cola no avanza ya va a ser la hora y creo que perdí mi día intentando llenar el tanque y estoy vacío, no entiendo por qué hacen esto", señaló Javier Fuentes, quien trabaja como taxista.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó estado de alarma el pasado domingo 15 y al día siguiente en algunas estaciones de servicio ya anunciaban que no todo el mundo podría abastecer su auto con gasolina.

Sputnik realizó el lunes 16 un recorrido por la ciudad y muchos usuarios manifestaron su nerviosismo y confesaron que acudían a las estaciones de servicio solo para reponer un cuarto de tanque.

Para ese momento, la medida no era tan rígida en todas las estaciones de servicio de Caracas, aunque sí en la periferia de la ciudad.

Sin embargo, esta semana la restricción se aplicó en todas las estaciones de servicio.

Sputnik encontró a algunas personas en las filas que no forman parte de los sectores denominados como prioritarios por el Gobierno de Venezuela, pero que hacían el intento de comprar gasolina.

"Yo no estoy en ninguno de esos sectores, pero tengo a mi mamá que sufre del corazón y vive en Guarenas, yo vivo aquí y ella está sola allá, ya no me queda gasolina, me tienen que echar, porque si tengo que buscarla ¿cómo voy a hacer?", expuso una de esas personas.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha indicado que los sectores prioritarios son los que trabajan para las áreas de alimentos, salud, telecomunicaciones, y funcionarios públicos.

Desde hace más de un año varios estados de Venezuela padecen largas filas en las estaciones de servicio, incluso se regula por el terminal de la matrícula su venta.

La situación es más dramática en los estados situados cerca de las fronteras terrestres con Colombia (oeste) y Brasil (sudeste).