Fase 3 ya tiene fecha: la máxima transmición de coronavirus llegará a México el 19 de abril

Durante la conferencia matutina de este 26 de marzo de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se dará inicio a la Fase 3 de las medidas de contención del COVID-19 el próximo 19 de abril a lo largo de todo el país. Antes de esta fecha, según las autoridades, es necesario seguir con las recomendaciones que se propusieron para el período de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

"En conclusión, lo del 19 de abril es para entrar más leve a la tercera etapa. Pero ya es un signo positivo, alentador", expresó el presidente.

Al respecto Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, alertó sobre la importancia de que la población no se exponga en exteriores para poder contener el nivel de contagios, pues de esta forma puede controlarse el impacto epidémico del COVID-19.

"¿Qué esperamos de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o que pare el riesgo. La Fase 3 se va a dar, no hay duda de que la Fase 3 se va a dar. La Fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el sistema de salud", comentó.

En este sentido, López Gatell refirió que las decisiones que se han tomado desde la Secretaría de Salud han sido respaldadas por la OMS . Esto, luego de que el martes, 24 de marzo de 2020, Cristian Morales, representante de la OMS en México, dijera que las medidas para contener el riesgo de transmisión de COVID-19 en México, "van en el camino correcto".

Sobre las razones por las cuales no se han aplicado más extremas como en los países de Europa, el Subsecretario reiteró que no es posible afectar la economía de aquellos que no pueden quedarse en casa. Además, señaló que hay "algunas de estas medidas que no tiene un fundamento técnico como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos".

Respecto a las medidas que deben tomarse para evitar un alto índice de contagios, López Obrador recordó la importancia de mantener sana distancia y el cuidado de los adultos mayores. Por lo que, hizo un llamado a la población a quedarse en casa y seguir con las instrucciones de sanidad sugeridas.

El número de casos positivos de coronavirus en México el llegó a 475. El número de muertes registradas es siete.