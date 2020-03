Primera muerte por coronavirus en Honduras

"El día de ayer 25 de marzo de 2020, a las 10:40 pm [04:40 GMT] confirmamos el primer fallecimiento de un paciente por Coronavirus COVID-19 en Honduras", informó el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager), en un comunicado.

La institución precisó que el fallecido fue referido el pasado 19 de marzo de una clínica privada al hospital Leonardo Martínez con dificultad respiratoria, y las pruebas realizadas dieron positiva por el coronavirus SARS-CoV-2.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 # 15

El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de

Riesgos (SINAGER), informa a la población lo siguiente:#CODVID19#HondurasQuedateEnCasa

— Casa Presidencial (@Presidencia_HN) March 26, 2020

Los allegados a la persona fallecida de un fallo cardio-respiratorio son mantenidos en vigilancia epidemiológica.

"En cuanto a los ciudadanos hospitalizados y al resto de los casos que se encuentran en aislamiento domiciliario, recalcamos que se mantienen evaluados por el personal sanitario", agrega el comunicado de la entidad gubernamental.

El vocero del Sinager, Francis Contreras, precisó que en Honduras hay actualmente 52 casos de COVID-19, tras la confirmación de 16 nuevos en las últimas horas.

En el país rige un toque de queda absoluto desde el pasado 20 de marzo y que estará vigente hasta el domingo 29 de marzo, como parte de la emergencia nacional sanitaria para enfrentar la pandemia, pese a lo que la gente sale a la calle y persisten las largas fila en bancos y comercios.

Tal actitud preocupa al doctor Carlos Umaña, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que advirtió que los profesionales de la salud no estaban preparados para un eventual desbordamiento de las salas en los hospitales.

"No estamos preparados para tener que decidir a quién entubamos y a quién no y mucho menos, no estamos preparados con el número de ventiladores que ocuparemos", advirtió Umaña, en declaraciones reproducidas por el periódico El País.

Según el reporte del 25 de marzo de la Organización Mundial de la Salud, desde el brote del coronavirus a finales de 2019 se han registrado 414.179 casos, de los cuales han muerto 18.440.