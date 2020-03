Ecuador adjudica importación de 2,52 millones de barriles de diésel oil a Glencore

QUITO (Sputnik) — La estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador adjudicó a la empresa estadounidense Glencore LTD, la importación de 2,52 millones de barriles de diésel oil, informó la empresa en un comunicado.

"La Empresa Pública Petroecuador adjudicó a la empresa estadounidense Glencore LTD, la importación de 2.520.000 barriles de Diésel Oil, tras presentar la mejor oferta, con un diferencial de USD +3,58 por barril y aceptar los términos y condiciones de la misma", dijo Petroecuador en un comunicado.

Petroecuador invitó al concurso a 47 empresas y recibió cuatro ofertas válidas, de las compañías Glencore LTD., B.B. Energy, Trafigura PTE. LTD. y Vitol INC.

De acuerdo con los términos del concurso, el primer cargamento de diésel oil llegará a Ecuador en abril y el volumen total de importación se completaría en septiembre de 2020.

Petroecuador destacó que con la importación y ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia COVID-19, se garantiza el abastecimiento de este combustible que sirve al sector eléctrico e industrial.