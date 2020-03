Escritora argentina peligra en México al quedar varada por COVID-19 sin medicina vital

Como consecuencia de las restricciones de movimiento aplicadas por la pandemia mundial del COVID-19, la escritora argentina Leonor Silvestri está varada en México con peligro de vida, de no obtener medicinas para la enfermedad crónica que sufre, llamada Crohn.

Silvestri publicó un vídeo pidiendo la colaboración para obtener la medicina que su enfermedad necesita antes del próximo 4 de abril de 2020, fecha en que debe recibir la siguiente inyección de su tratamiento.

Explicó que aunque tenía pasajes de regreso a la Argentina, dónde es atendida por el médico Pablo Olivera, ha quedado varada en México debido a las cancelaciones que ha ocasionado la pandemia del COVID-19.

"He llenado el formulario de solicitud de repatriación, pero al no ser México zona de riesgo no están desterrando gente desde acá", comentó.

La escritora ha lanzado un pedido de ayuda para —de no poder viajar a la Argentina— recibir en México la inyección del medicamento Stelara, un "anticuerpo monoclonal" cuyo precio oscila entre los 4.500 en Latinoamérica y 24.000 dólares en Estados Unidos.

"Si no me inyecto antes del 4 de abril hay compromiso vital, puedo morir", afirmó que a su vez, la tiene dentro de las poblaciones de mayor riesgo, de contraer el coronavirus actual.

A sus 46 años, Silvestri tiene varios libros publicados de poesía y ensayo filosófico, además de realizar videos y performances; y desempeñarse como columnistas en distintos medios de Argentina.