Las autoridades venezolanas realizan operativos de desinfección en hospitales ante coronavirus

"Estamos realizando un proceso de desinfección de todos los hospitales del Área Metropolitana de Caracas, principalmente en los que tenemos como hospitales centinelas COVID-19 para garantizar la no propagación y la erradicación de este virus", indicó a Sputnik el viceministro.

El Gobierno de Venezuela habilitó 46 hospitales en el país para la atención de pacientes que padecen la enfermedad de COVID-19, o presentan síntomas relacionados y están siendo sometidos a pruebas.

En el caso de la región metropolitana se habilitaron: El Hospital General Dr. José Ignacio Baldó de El Algodonal (oeste); Hospital Ana Francisca Pérez de León II, Petare (este); Hospital Domingo Luciani (este); Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero, Coche (sureste) y Hospital Dr. Jesús Yerena, Lídice (oeste).

Sputnik realizó un recorrido por el centro de salud Dr. Jesús Yerena, conocido como el hospital de Lídice, el cual dispone de un área para los casos de coronavirus, que se encuentra bajo resguardo de funcionarios de la Guardia Nacional, y cuenta con personal de enfermeras y doctores, que se encargan exclusivamente de atender a estos pacientes, de acuerdo a lo que explicó el viceministro.

Allí, un grupo de trabajadores de Protección Civil equipados con uniformes blancos que solo dejan descubierta la cara, usan tapabocas y en algunos casos lentes, procedieron a desinfectar con una solución de hipoclorito de calcio las áreas más transitadas del hospital.

Con las máquinas de desinfección que iban soltando una especie de vapor de cloro, y en compañía de representantes de los ministerios de Salud, Interior y Justicia, los trabajadores de Protección Civil esparcían la solución de cloro por pasillos, rejas, asientos, los accesos, área de emergencia, pediatría, entre otros espacios.

Camas

Marín señaló que el objetivo de esta medida es garantizar la seguridad de las personas que acuden a los hospitales por otras patologías que no están relacionadas con el coronavirus, y también de los trabajadores.

Además, señaló que en el Distrito Capital los hospitales habilitados para atender los casos de neumonía relacionados con la pandemia disponen de 73 camas, solo para lo que denominó como una fase inicial.

"Tenemos 73 camas en el distrito capital, pero eso es solo en una primera fase, que están destinadas al área covid, son camas ventiladas, tienen oxígeno, con un equipo multidisciplinario de trabajo como son infectólogos, neumonólogos, internistas, epidemiólogos salubristas, al igual que el personal del CEO (Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas) que garantiza la seguridad de todo nuestro personal, y así podemos ir avanzando a medida que se vaya erradicando el virus", apuntó.

Sin embargo, explicó que si llegase a crecer de forma abrupta el número de personas infectadas tienen previsto activar una segunda fase.

"En una segunda fase, que esperamos que no se desarrolle, podemos activar el resto de hospitales como centinela , no es el momento, porque hay muy pocos confirmados y no se ha visto afectación del sistema respiratorio, sino dos casos, que son los que se encuentran más afectados, uno de ellos salió ya de la unidad de cuidados intensivos, y el otro se encuentra en cuidados intensivos, se trata de un señor de 67 años con otras patologías médicas asociadas", apuntó.

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que el país dispone de 11.000 camas para atender a pacientes que padezcan COVID-19, de las cuales 1.213 está habilitadas para cuidados intensivos.

No obstante, señaló que, a través de apoyo con hoteles y ambulatorios, de ser necesario la cantidad de camas puede aumentarse a 23.762.