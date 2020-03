Bolivia advierte con estado de sitio para imponer cuarentena contra coronavirus

"Estamos preocupados porque hay sectores que no están cumpliendo, están relajados (...), si no empiezan a respetar vamos a pedir a la Presidenta que declare estado de sitio focalizado, no es posible que por no cumplir unas personas se ponga en riesgo a los demás", dijo Murillo a la televisión estatal.

Hizo la declaración luego de que se confirmaran nuevos casos que elevaron acon COVID-19, mientras reportes de la Policía y de diversos medios dejaban en evidencia un caos generalizado en la primera jornada de la cuarentena.

Murillo lanzó la advertencia desde la ciudad de Santa Cruz (este), convertida en el foco mayor del nuevo coronavirus en el país, con 15 casos, y a la vez capital del departamento en el que se registraron más violaciones a la cuarentena que debería durar hasta el 4 de abril.

"Si no somos disciplinados, si no cortamos esto, tenemos que hacerlos disciplinados a la fuerza (...), pido a la gente: si no son conscientes vamos a aplicar todo el rigor de la ley para que se cumpla (la cuarentena)", remarcó el ministro, antes de ponerse a la cabeza de una operación de control callejero.

Murillo afirmó que las violaciones a la cuarentena eran no solo producto de irresponsabilidad sino también de información malintencionada que trataría de restar importancia a la pandemia.

Estas situaciones se presentaban principalmente en barrios populares y zonas rurales de Santa Cruz y en distritos de El Alto, ciudad vecina a La Paz, señaló.

La Policía reportó previamente que hubo también eventos de desacato masivo a la cuarentena en las ciudades de Oruro (oeste) y Cochabamba (centro) y en la región productora de coca de Chapare, donde había mínima presencia policial desde el golpe de Estado de noviembre pasado que originó al actual Gobierno transitorio.

Durante la cuarentena está prohibida totalmente la circulación de personas y automóviles en todo el país, permitiéndose solo la salida eventual de una persona por hogar para hacer compras imprescindibles en cercanías de sus domicilios.