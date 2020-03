Uruguay ante el dilema de proteger su economía o la salud de la población por coronavirus

"La disyuntiva existe; yo creo que se debe proponer una cuarentena total por 14 días para no tener ningún contagio nuevo; si los países pueden acompañar una cuarentena total, con medida de testeo agresivo, a los 15 días podrían volver a mover los motores de la economía", afirmó a esta agencia el doctor en economía Matías Brum, quien también es profesor asistente en la Universidad de la República.

Sin embargo, el médico infectólogo Álvaro Galiana Villar opinó lo contrario, señalando que es mejor apostar a la libertad de las personas.

"Si en un país como el nuestro, con poca gente, logro que la mayoría de las personas responda a la cuarentena autogenerada, permitiendo que las cosas sigan funcionando, va a ser mejor; si a pesar de eso vemos que no marcha, entonces en algún momento habrá que poner la cuarentena definitiva, pero si puedo evitarlo, hay que hacerlo", afirmó Galiana, quien es el encargado del Servicio de Infecto-contagiosos del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

El Gobierno de Uruguay informó el viernes que se diagnosticaron 16 nuevos casos del coronavirus, por lo que los infectados en este país sudamericano suman 110 personas.

El jueves, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la extensión por siete días de la suspensión de la educación primaria y secundaria.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su negativa a decretar una cuarentena total.

Consecuencias económicas

Por su parte, Brum afirmó que observa con "mucha preocupación" las consecuencias económicas que puede generar el coronavirus tanto para Uruguay como para América Latina.

"Es preocupante por partida doble porque tenemos que enfrentar la amenaza médica y sanitaria, lo que supone un gasto de recursos que los países no tienen, y Uruguay está en una posición complicada, a su vez tiene sus propias repercusiones económicas", afirmó el economista.

Brum sostuvo que el país está en una cuarentena parcial, lo que implica que hay gente que no va a trabajar, pierde sus ingresos y hay comercios que son perjudicados.

"Vamos a tener una recesión tanto en Uruguay como en el resto de los países; la pregunta que nos hacemos todos es hasta qué punto es necesario paralizar la economía para atacar la emergencia sanitaria (…) pero la pregunta central es cuál es el costo de no lograr contener el brote", expresó.

Asimismo, consideró que si un país pierde el control de la infección, se satura el sistema de salud y termina "apagando la economía" por un período de tiempo mucho más prolongado.

"Si más o menos el cinco por ciento de los infectados necesita cuidados intensivos, Uruguay con 18.000 personas enfermas se satura, porque solo tiene 900 camas de cuidados intensivos (…) Yo creo que hay que hacer una cuarentena ahora porque los países que no lograron controlar los contagios terminaron imponiendo una cuarentena obligatoria", explicó.

Brum puso el ejemplo de Francia, que dictó una cuarentena total cuando llegó a los 6.600 casos.

"Si hacemos una escala de la población francesa a la uruguaya, los 6.600 casos de Francia equivalen a 350 casos en Uruguay; cuando Uruguay llegue a 350 casos, el (presidente de Francia, Emmanuel) Macron uruguayo estaría tomando medidas de cuarentena (…)", opinó.

El economista añadió que Uruguay está testeando "por debajo" de los casos que "realmente" hay, por lo que si en algún momento se va a decretar una cuarentena total, lo mejor es adelantarse y dictarla "ya".

¿Subregistro?

Por su parte, Galiana afirmó que existe un subregistro de casos, pero señaló que ese no es un verdadero problema.

"Lo que pasa que llegado este momento no tiene mucho sentido tener todos los pacientes que son infectados porque se van a ir diseminando más; lo importante es saber cuántos infectados ingresan en el servicio de salud, cuántos requieren terapia intensiva y cuántos se mueren (…) El número total de infectados no importa; no voy a estar haciendo un test a gente que no está en riesgo porque no tengo capacidad para hacer al 100 por ciento de la población", afirmó.

El médico explicó que no se puede comparar el número de contagios de Uruguay con el del resto de la región, porque es posible que en otros países haya todavía un subregistro mayor.

"Acá en Uruguay seguramente se están haciendo más test en relación con la población que en el resto de América latina, por eso aparecen números mayores en relación a la población; no se pueden comparar porque no tengo el 100 por ciento de los test en los dos países", agregó.

A finales de 2019 China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus.

A lo largo del mundo se han registrado 209.839 casos de infección y 8.778 personas fallecieron, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud del jueves.