Congreso peruano paraliza sus actividades en apoyo a estado de emergencia por coronavirus

"El Congreso de la República ha paralizado sus actividades temporalmente, sumándonos a las medidas de aislamiento social e inmovilización; pero los congresistas, funcionarios y trabajadores continuamos laborando desde nuestros domicilios", indicó el poder del Estado en un comunicado.

Asimismo, los congresistas representantes de la diferentes regiones de Perú han viajado a sus circunscripciones para apoyar a las autoridades nacionales, regionales y locales en las acciones de salvaguarda de la salud pública.

La Mesa Directiva, órgano rector del Legislativo, se mantiene en sesión permanente desde la entrada en vigencia del estado de emergencia el lunes.

Los nuevos congresistas juramentaron el lunes en privado, aunque sus actividades han estado restringidas por la crisis.

Ellos reemplazan a parlamentarios cesados tras la disolución del Legislativo decretada por el presidente, Martín Vizcarra, en septiembre de 2019.

En Perú hay 263 casos confirmados de COVID-19 y cuatro fallecidos.

Repatriación

"Para poder facilitar la repatriación de peruanos, se le ha asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores 12,9 millones de soles, pero ratificamos que hemos hecho una evaluación para repatriar a los peruanos que estaban en tránsito para venir al Perú y que el cierre de fronteras los agarró en los aeropuertos", dijo el presidente, Martín Vizcarra, en conferencia de prensa.

Asimismo, se señaló que también serán beneficiadas "aquellas personas con cierto nivel de vulnerabilidad" y que necesiten estar en el país mientras dure la pandemia.

El jefe de Estado indicó que se hizo un estimado de 2.000 connacionales varados en distintos países del mundo.

Sin embargo, explicó que al momento de hacer el llamado para inscripción en los consulados, la cifra se elevó a cerca de 20.000, lo que demuestra un aprovechamiento de la medida del Gobierno.

"El peruano que vive, trabaja o estudia en el extranjero no puede aprovechar esta oportunidad para decir: me voy a dar una vueltita al Perú (...) A ellos no los vamos a traer", expresó el presidente.

Vizcarra exhortó a los connacionales en el extranjero a que no "carguen a la Cancillería con un presión adicional".