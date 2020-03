Uruguay registra 15 nuevos positivos de COVID-19 y suma 94 casos

"Debemos de informar que hoy son 94 casos, 15 casos nuevos, de 188 análisis llevados adelante hoy aproximadamente", explicó el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa en la que también anunció medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

El presidente añadió que hubo un fallecimiento de una mujer de 82 años que padecía cáncer severo y que había dado positivo por COVID-19 pero cuya muerte, afirmó, no se debió a la enfermedad.

Lacalle Pou dijo que el Gobierno decidió suspender por otros siete días las clases de educación primaria y secundaria aprovechando que la semana siguiente es Semana Santa, o de Turismo como también se la llama en Uruguay, como una medida para evitar la propagacion del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

El mandatario instó a la población a evitar concurrir a lugares con muchas personas y no salir de su domicilio salvo que sea necesario, pero dijo que por el momento no se ordenará una cuarentena obligatoria, aunque el Gobierno no lo descarta si los casos se disparan.

El Ejecutivo también anunció medidas económicas ante la paralización de algunos sectores, que ya han enviado a decenas de trabajadores al seguro de desempleo.

🎥 Minutos antes de que el Gobierno uruguayo anunciara 15 nuevos casos (94 en total) del nuevo coronavirus, masivamente las personas aplauden al personal de la salud desde sus hogares en agradecimiento por su labor en estos tiempos difíciles

👉🌐 https://t.co/ruBl7EEFYv pic.twitter.com/o5wCGQqQyT — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 20, 2020

Para respaldar a las empresas grandes, medianas y pequeñas, el Gobierno anunció unapor 50 millones de dólares, un aumento del fondo de garantía de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) de hasta 2.500 millones de dólares, tasas subsidiadas y aplazamiento de pago de préstamos e impuestos.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo en la conferencia que se trabaja "con organismos internacionales para aumentar la línea de crédito del Banco República hasta 125 millones de dólares".

En tanto, para los trabajadores se ampliará el seguro de desempleo flexible y se reforzará la partida a los uruguayos que reciben planes de alimentación.

© Sputnik / María Eugenia Lima Antes del anuncio de los casos de COVID-19 en los días laborables en Montevideo los ómnibus viajaban con los más de 40 asientos disponibles ocupados y gente parada; sin embargo, este jueves iban vacíos

Pese a esas medidas de alivio económico, el Gobierno volvió a rechazar la anulación de una alza planeada en las tarifas publicas que comenzará a regir el 1 de abril.

"Creemos que estas son las medidas que nos van a ayudar a salir de esta situación, si de alguna manera se propaga este virus excepcionalmente tomaremos otras acciones", dijo Lacalle Pou.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19, causada por la nueva cepa de coronavirus, SARS-CoV-2, que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

Actualmente, en el mundo hay 209.839 casos confirmados de COVID-19 y 8.778 muertos, informó la OMS en su último reporte.