Espinosa: Almagro está "desesperado" por hacer elecciones en la OEA como sea

"Hay 17 países que han enviado cartas al presidente del consejo permanente pidiendo que se posponga la elección, (pero) por una razón que se desconoce, hay una desesperación del secretario general de hacer la elección como sea", afirmó a esta agencia Espinosa, quien presidió la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019.

Este viernes 20 los Estados miembros de la OEA (Organización de los Estados Americanos) votarán para elegir al nuevo titular de la secretaría general, cargo para el que se presentan Almagro y Espinosa, luego de que Perú retirara la candidatura del diplomático Hugo de Zela.

Por su parte, la excanciller ecuatoriana consideró que Almagro pretende hacer las elecciones sin presencia de los cancilleres de los Estados miembros y violando las normas federales de EEUU, que piden que no se realicen reuniones con más de diez personas para evitar la propagación del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19).

"Si se realizan las elecciones, por lo menos habría 40 personas participando en las mismas, lo que violaría las regulaciones de la alcaldesa de Washington, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (...) Nuevamente la OEA está de espaldas a lo que pasa en el mundo, además se pondría en riesgo la salud de los funcionarios y de los embajadores", expresó.

Espinosa dijo estar "sorprendida", por el hecho de que Almagro esté "poniendo por delante cálculos electores, intereses políticos, y no la salud de la gente".

"Me parece insólito que no se escuche la voz de 17 países de 34 diciendo que hay que posponer (las elecciones); además, va a ser muy extraño que la propia candidata no pueda estar presente en su elección (…) Yo no logro entender esa desesperación de Almagro de hacer una elección a cualquier costo", expresó.

La diplomática sostuvo que no está haciendo "cálculos políticos" y que en lo único que está pensando es en que la OEA tiene que ser "sensible" a la crisis que se está viviendo en todo el mundo.

Rol del secretario general

Espinosa afirmó que Almagro no ha "liderado, (no ha) opinado ni ha hecho absolutamente nada sobre el tema del coronavirus".

"La OEA tiene el mandato y la capacidad para generar una plataforma de coordinación y de intercambio; el secretario general está ausente, solo preocupado de su elección, eso es realmente imperdonable", señaló.

La excanciller ecuatoriana añadió que el actual secretario general sólo se pronuncia de forma "obsesiva" sobre uno o dos países, "paralizando" la agenda de la organización y teniendo un manejo gerencial y administrativo "deficiente".

"Con el retiro del candidato de Perú, hay dos modelos: el de una OEA disfuncional, dividida y sin diálogo, o la posibilidad de una renovación y de proyección de la organización hacia el futuro", afirmó Espinosa.

¿Validez?

La diplomática consideró que se debe hacer un análisis legal y de procedimiento de las elecciones "muy detallado" para verificar si existe validez en ellas ante la "presión" del actual secretario general.

"Dicen que no se puede posponer (la elección) porque para ello se necesita reunir al consejo permanente (…); sin embargo, 17 países mandan cartas pidiendo que se postergue; luego les contestan que van a proponer un procedimiento para hacer las elecciones a puertas cerradas y sin medios; lo extraño es que esa decisión sí la toman de manera unilateral en la Secretaría", denunció.

Para ganar la votación bastan 18 votos de los 35 Estados miembros (todos los americanos, excepto Cuba).

La gestión de Almagro se ha caracterizado por las duras críticas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegando incluso a afirmar que no puede descartarse una intervención militar en ese país.

Su candidatura cuenta con el respaldo de EEUU, Ecuador, Colombia, Canadá, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Espinosa, en tanto, encabezó distintos ministerios en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), fue la primera mujer de América Latina y el Caribe en ser elegida presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la primera embajadora de Ecuador ante el foro mundial en Nueva York.

Su candidatura cuenta con el respaldo de México, Argentina, Panamá, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Bahamas.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por la nueva cepa de coronavirus, SARS-CoV-2, que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

Actualmente, en el mundo hay 191.127 casos confirmados de COVID-19 y 7.807 muertos, informó la OMS en su último reporte.