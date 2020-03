El Gobierno boliviano advierte dificultad de aumento salarial por coronavirus

"No podemos pasar este tema del aumento salarial, hay que definir de una vez los niveles, si es que se van a dar y cómo se van a dar, para dar certidumbre al país", dijo Parada en una conferencia de prensa.

El ministro hizo la declaración en referencia a un anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a todos los sindicatos del país, de que espera que se instale en los próximos días una negociación formal sobre su demanda de un incremento salarial general del 10%, igual que el de 2019.

El pedido sindical ya había sido considerado "exagerado" por el ministro antes del estallido de la crisis del coronavirus (causante de la) y fue rechazado de plano por las confederaciones empresariales que han planteado en cambio un incremento igual a la inflación de 1,47% de 2019.

"Hemos recibido el pliego petitorio de la COB, se lo está analizando, consideramos que no son las mismas condiciones de la última negociación que hubo, donde no había coronavirus, no se habían caído los precios de los minerales y de los hidrocarburos en la proporción que está en este momento", señaló Parada.

Apuntó que el hundimiento del mercado mundial del petróleo provocará una drástica reducción del valor de las exportaciones de gas natural boliviano a Argentina y Brasil, con efecto en muchos sectores de la economía local.

Parada afirmó, sin embargo, que el Gobierno se esforzará por lograr un equilibrio entre los sindicatos, los empresarios y el sector público en el actual escenario de emergencia, que obligaría inclusive a revisar de nuevo a la baja la previsión de crecimiento económico de 2020, fijada el mes pasado en 3,5% anual.

"Confiamos en que primará la racionalidad en los trabajadores, en la parte empresarial y en la parte del sector público, para dar una solución cuando antes", añadió.

Durante los pasados 14 años de gobierno de Evo Morales , se hizo habitual en Bolivia que los aumentos salariales se negocien entre marzo y abril y sean decretados cada 1 de mayo, en todos los casos en porcentajes superiores a los de la inflación acumulada en el año anterior.

En su pliego de peticiones de este año, la COB solicitó también un aumento de 15% del salario mínimo nacional, que es actualmente de 2.122 bolivianos mensuales, equivalentes a 305 dólares.

La rápida propagación del coronavirus SARS-CoV-2 ha detenido la actividad en gran parte del mundo con toques de queda y cuarentenas general impuestas por las autoridades para frenar los contagios.