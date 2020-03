Chile en la fase 4 del coronavirus entre medidas indigestas

No habían pasado ni 48 horas desde que el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, confirmara que el país se encontraba en la Fase 3 de la expansión del coronavirus. Las medidas sanitarias incluso ya se habían extremado en aquellas últimas 24 horas con distintas consecuencias en el diario vivir de un Chile ya convulsionado.

Era sábado cuando los casos pasaron de 33 a 61 en apenas un día, lo que motivó a las autoridades a elevar la categoría de lapuesto que no se habían podido determinar correctamente el origen de algunos contagios.

Otro día después y con 75 infectados, el presidente chileno informó que habría cuarentena preventiva para los abuelos en hogares y lugares de esparcimiento apropiados, medida que se replica en los centros educativos públicos y privados de niños, niñas y adolescentes, cuyas clases han sido suspendidas por dos semanas. En plena fase 4, hay medidas punitivas para quienes no cumplan las cuarentenas, y se agravan.

La primera cuarentena en Chile

Las medidas adoptadas este lunes 16 se suman a la decisión del Estado de declarar en cuarentena una primera localidad entera. La pequeñísima Caleta Tortel fue puesta en aislamiento luego de que su alcalde, Bernardo López, confirmara la detección de un caso positivo de COVID-19. Se trataba de un turista británico que viajaba en un crucero y bajó a conocer el pintoresco pueblo de paisajes fantásticos en la costa sureña de Chile.

La determinación sanitaria afecta a los cerca de 500 habitantes de la ciudadela conocida por no tener calles. Por medio de la instalación de una estación de transferencia en las cercanías, se les garantiza el aprovisionamiento de alimentos y combustible a los residentes.

Encuentros masivos

© Foto : Gentileza Catalina Solis Mujer con mascarilla en el metro de Santiago

Las medidas restrictivas se tradujeron en la suspensión de todos los "encuentros extraordinarios que superen las 200 personas" según el ministro de Salud. En el caso de los servicios públicos se limitan a un máximo de 50 personas presentes en ceremonias, eventos o actos públicos.

Informamos que tras la reprogramación del festival Lollapalooza Chile 2020, los 10 shows gratuitos que iban a desarrollarse en marzo y abril serán reagendados. Pronto entregaremos más información a través de nuestra página web y redes sociales. pic.twitter.com/rUwb5q915r — LollaCL (@lollapaloozacl) March 14, 2020

​"No sabes la pena que me da no poder ver a Guns n' Roses, quería ir con mis hijos. Fui al polémico concierto del 1992 y hoy con mi hijo ya de 18 años quería que fuéramos juntos, ahora se suspende. Es comprensible pero igual una pena, porque las compré el mismo día que se confirmó su presencia en el Lollapalooza", lamenta a Sputnik César Villagrán, padre de 52 años.

Diez años se iban a cumplir en la versión 2020 del festival de música Lollapalooza programado para los días 27, 28 y 29 de marzo en Santiago. La decisión se suma a las de Argentina y Brasil y fue comunicada a los fanáticos a través de las redes sociales. La organización justificó la medida por razones de seguridad del público e informó la nueva fecha para fines de noviembre de este año.

Ya tenemos a los primeros confirmados para #LollaCL 2020, el 27, 28 y 29 de noviembre.

Próximamente cartel completo. pic.twitter.com/GRiPFLXEBI — LollaCL (@lollapaloozacl) March 15, 2020

​Otros conciertos y ferias programadas en estas fechas también fueron suspendidos por las restricciones oficiales o de forma autónoma, como lanzamientos de libros, conversatorios, todos para evitar la propagación del coronavirus en la concentración de personas.

Coronavirus y el sistema de Salud de Chile

© Foto : Gentileza Ministerio de Salud Nuevas camas en el Hospital Clínico Dr. Félix Bulnes Cerda

Las autoridades sanitarias han reforzado la capacidad de diagnóstico en Chile sumando a toda la red de laboratorios del Instituto de Salud Pública (ISP), seis hospitales aptos para identificar casos sospechosos, junto con la instrucción a los equipos de otros seis servicios más.

Para el servicio público de Salud, se han compradode insumos médicos, entre mascarillas, guantes, delantales y antiparras antes de ser declarada como pandemia la enfermedad COVID-19 por la Organización Mundial de Salud (OMS).

La información oficial da cuenta de 27.000 camas para atender la emergencia de los casos, además de 1.770 que se están agregando y otras 500 que se van a reconvertir de básicas a complejas (para tratamiento intensivo o intermedio).

De acuerdo con el Gobierno, se implementarían hospitales móviles y de campaña con un aporte de 1.000 camas por parte del Ejército de Chile, además de la adquisición de hospitales modulares. También se informó la entrega anticipada de cinco hospitales públicos en construcción actualmente.

"Tenemos cierta claridad que vamos a tener probablemente situaciones de circulación viral en una localidad, en una comuna, en una región y probablemente las medidas vamos a tener que ir reforzándolas, dependiendo de cada momento y cada lugar, porque el escenario cambia día a día", señaló a Sputnik la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

¿Cómo impacta el coronavirus en la cultura chilena?

© Foto : Gentileza Ministerio de Salud Revisión médica en Chile

Las autoridades también insisten que el autocuidado es urgente y necesario, sobre todo en esta etapa donde se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. "Uno tiene ya tan internalizado saludarse de beso con la familia y los amigos; abrazarse es algo tan natural que creo que me va a costar cambiar eso", confiesa a Sputnik la contadora Patricia Rivera.

"Uno piensa que no está en el grupo de riesgo, por eso menos lo hace. Eso sí tengo más precaución con desconocidos o en la oficina, pero tampoco es frecuente, es muy loco todo esto", observa.

Además de seguir las indicaciones sanitarias respecto al lavado de manos, los saludos y evitar aglomeraciones, utilizar mascarillas y alcohol en gel también ha sido recomendado en forma permanente por las autoridades, lo que ha provocado la escasez de estos productos en las farmacias.

"Ya fui a cuatro locales y en cada uno el farmacéutico me dice que no hay stock, que les está por llegar. Desde la semana pasada estoy buscando, con lo que a mi me cuesta salir. Por suerte aún me queda alcohol gel, pero no me va a durar mucho", cuenta Renato Bravo, adulto mayor de la comuna de Ñuñoa, en diálogo con Sputnik.

Nada de clases ni visitas

© Foto : Gentileza Prensa Presidencia/Sebastián Rodríguez Presidente de Chile, Sebastián Piñera, en reunión para analizar medidas por coronavirus

El mismo sábado tras la declaración de etapa 3 de la pandemia, los rectores Ennio Vivaldi, de la Universidad de Chile, e Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica, informaron a sus respectivas comunidades universitarias de la suspensión de clases presenciales en todas sus facultades desde este lunes 16.

🔴IMPORTANTE: #COVIDー19 🔴 En el día de hoy se han producido nuevas casos de contagio que nos han hecho decidir sobre las medidas a adoptar para proteger a nuestra #ComunidadUC y evitar la progresión de la infección. Link al comunicado completo: https://t.co/9jf2ogz6Td pic.twitter.com/JUn56u2S1c — Universidad Católica (@ucatolica) March 14, 2020

Esta medida a nivel universitario fue replicada por la gran parte de las casas de estudios a lo largo del país, las cuales se alistan para impartir clases on line.

Junto con el cierre de fronteras y el resguardo de la Fuerzas Armadas en esta tarea, anunciado este lunes 16, el Gobierno instruyó que se reforzara el teletrabajo y los horarios flexibles en los servicios dependientes del Estado.

Las nuevas medidas se suman a las que ya estaban destinadas a proteger a los adultos mayores, considerados grupo de alto riesgo para los efectos de esta pandemia. Durante 30 días, desde el 16 de marzo, quedan prohibidas todas las visitas a los hogares y residencias de larga estadía que los albergan para evitar el contacto con potenciales portadores del virus.