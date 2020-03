Exsecretario de Unasur cuestiona a Colombia por "aislar" a Venezuela en tema coronavirus

"Imperdonable la actitud de algunos países suramericanos, incluido Colombia, que pretenden aislar a Venezuela, por razones ideológicas, de un acuerdo para combatir el coronavirus entre todos; si Unasur estuviera vigente, ya estarían trabajando en ello los ministros de salud", escribió Samper en su cuenta de Twitter.

​El 13 de marzo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el Gobierno de Colombia "no contesta las llamadas" que le hace su gabinete para tomar medidas en conjunto contra el coronavirus.

"Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada, el ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia y no contesta la llamada, el ministro de Defensa ha llamado al ministro de Defensa (de Colombia) y no contestan la llamada", dijo Maduro en una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares.

Al respecto, Maduro pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que deje de lado "extremismos ideológicos", pues la atención del COVID-19, dijo, es "una causa humanitaria" para proteger "la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela".

Este 16 de marzo, Duque señaló que su gobierno trabaja con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como intermediaria con Venezuela para hacerle frente a la pandemia de coronavirus.

"A través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se hacen las coordinaciones que sean necesarias (con Venezuela) con las directrices que ellos tengan", dijo Duque en diálogo con la emisora local La FM.

Asimismo, aseguró que "no es confiable" tampoco tener un canal directo con Venezuela y que el tema no es político.

"Usted puede tener el canal directo que quiera, pero ese canal directo no es confiable, ¿qué es lo que garantiza la confiabilidad? Que haya una organización, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que es de los pocos organismos internacionales que tienen presencia en territorio venezolano para analizar la situación de salud, esto es todo menos político", dijo Duque.

Colombia registra este 16 de marzo 4 casos de coronavirus, mientras que la administración de Maduro señala que en Venezuela hay 17 personas contagiadas.

El Ministerio de Salud colombiano anunció este 16 de marzo nueve casos más de coronavirus COVID-19, con lo que el país ya registra un total de 54 personas contagiadas.