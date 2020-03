Ecuador se aísla en medio de la pandemia de coronavirus

"La primera decisión que ha sido tomada hoy por el COE (Comité de Operaciones de Emergencias) nacional implica la restricción, la prohibición de vuelos internacionales que llegan a los aeropuertos de nuestro país, lo mismo para el transporte terrestre internacional y transporte marítimo internacional", anunció Sonnenholzner el sábado en una rueda de prensa.

La entrada de ciudadanos extranjeros en el país se restringe a partir de las 23.59 (GMT-5) del 15 de marzo y para los ecuatorianos la medida se aplicará a partir de las 23.59 del día 16.

En tanto, las personas que ingresen deben someterse a una cuarentena preventiva.

Además, se cierran los pasos fronterizos, excepto Rumichaca, San Miguel y Puerto el Carmen (al norte) y Huaquillas, Macará y Zapotillo (al sur).

No obstante las medidas drásticas, el vicepresidente subrayó que "no se ha cerrado el comercio internacional, no se ha cerrado la producción nacional" y aseguró que el abastecimiento de productos, especialmente víveres y artículos de primera necesidad, está garantizado.

Entre otras medidas, se prohíben los eventos masivos, incluidos los religiosos, y las visitas a centros geriátricos, y se impone la cremación obligatoria de los fallecidos que han contraído el coronavirus, la limpieza de las unidades del transporte público cada tres horas.

Hasta la fecha en Ecuador se han confirmado 28 casos del coronavirus, incluidos dos decesos.

El 12 de marzo el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, declaró la emergencia sanitaria por la propagación del virus.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió como pandemia la enfermedad COVID-19, causada por un nuevo coronavirus que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan (sureste) a finales de 2019.

Solo en China se registraron más de 81.000 casos confirmados y 3.194 decesos, informó el 14 de marzo la OMS.

Afuera de China hay 61.518 casos confirmados y 2.119 muertos por el COVID-19.