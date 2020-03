Una diseñadora de modas de 57 años, la primera contagiada de coronavirus en Uruguay

"Soy la primera infectada del Uruguay, me recluí sola en mi casa porque me querían internar y no lo permití", dijo a esta agencia en comunicación telefónica la mujer de 57 años.

Consultada sobre su estado actual, expresó: "Me siento mal, me duele todo el cuerpo, como si me hubiese pasado una aplanadora, como cuando tuve hepatitis a los 22 años, la fiebre la bajé pero tengo una tos seca".

La mujer, que vive en un lujoso edificio del barrio del Puerto de Buceo, en la capital, estuvo en enero pasado en Milán y viajó de Montevideo a Madrid el día de su cumpleaños, el 22 de febrero con 41 grados de temperatura.

El 6 de marzo pasado regresó a Montevideo y concurrió a un casamiento con 600 invitados de los cuales más de 20 tendrían síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria, y se están analizando, según constató esta agencia.

"Fui a un casamiento el día que llegué porque estaba perfecta, era del íntimo amigo de un hijo mío, es como si fuera un hijo y no sé si esa gente está siendo revisada, pero les dije que empiecen a reclutarse porque si yo tengo algo pueden caer", afirmó.

Al aparecer los primeros síntomas, Hontou pidió al hospital privado Británico de Montevideo que le realizará estudios en su casa pero las autoridades se negaron; tras algunos reclamos accedieron a mandarle un enfermero a su domicilio y las muestras se derivaron al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Sin embargo, el MSP consideró, siempre según su relato, que no era una paciente de gravedad y habrían desestimado su pedido, sobre todo, al no ser accionado mediante un efector sanitario.

"El Ministerio de Salud Pública rechazó mi análisis porque dijeron que yo no era una paciente grave, moví cielo y tierra para que este país nadie se infectara porque me querían llevar a internarme al (hospital) Británico", confió.

Una vez en Madrid, la mujer quiso regresar a Milán por cuestiones laborales, pero por su cuadro febril no pudo viajar.

Uruguay confirmó sus primeros cuatro casos, todas personas que estuvieron en la ciudad italiana de Milán.

"Se confirmaron los primeros cuatro casos de coronavirus COVID-19; todos procedentes de Milán, habiendo ingresado al país entre el 3 y 6 de marzo; los pacientes se encuentran estables y en domicilio; este Ministerio está haciendo el control de trazabilidad de su entorno", publicó la cartera en su cuenta de Twitter.

El ministerio añadió que una vez concluida la reunión del Sistema Nacional de Emergencias prevista para la tarde del viernes, se anunciarán nuevas medidas a tomar.

Como forma de prevención, el Gobierno de Luis Lacalle Pou había dispuesto la suspensión del festival musical Montevideo Rock, y ordenó que los partidos de fútbol locales se jueguen sin público.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (centro-este), causado por una nueva cepa de coronavirus.

El virus fue denominado SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19.

Solo en China había 80.813 casos confirmados y 3.176 muertos, informó la Comisión Nacional de Salud de ese país.

Afuera de China hay 51.767 casos confirmados, 1.775 muertos en 122 países, afirmó la Organización Mundial de Salud en su último informe, difundido el jueves.