Políticos y analistas advierten que Gobierno boliviano genera pobreza y privatiza empresas

"El Gobierno de Evo Morales (2006-2019) ha logrado llevar al país a los mejores éxitos en materia económica y social (...) sin embargo, ahora hay un inminente aumento de la pobreza, porque el Gobierno de (Jeanine) Áñez está empezando a suspender los bonos destinados a los sectores más vulnerables; además, hay una privatización", dijo a esta agencia el excanciller Diego Pary.

Bolivia se vio inmersa en una crisis política en los últimos meses del año pasado, cuandoel 10 de noviembre, presionado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y la policía y luego de varias semanas de protestas opositoras por un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.

Por su parte, la diputada del MAS Sonia Brito afirmó a Sputnik que el nuevo Gobierno representa un "retroceso que preocupa muchísimo, porque está destruyendo la estabilidad económica y paraliza la distribución de la riqueza a través de los bonos sociales".

En el mismo sentido, el antropólogo español Sergio Pascual, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), dijo a Sputnik que la economía boliviana estaría a punto de llegar al "caos".

"El Gobierno desmontó contratos con respecto al litio (...) si empieza a haber inseguridad jurídica para las empresas que han venido trabajando en el país, y por otro lado el sector exterior se desbalancea por esa ausencia de control del mercado interno, podemos encontrarnos con que un país que hace mucho que no se acuerda de la inflación, deba volver a recordarla", advirtió.

Pary afirmó que desde el "golpe de Estado" los bolivianos están sintiendo el impacto de la "crisis", las microempresas están cerrando, los pequeños comerciantes no están logrando vender sus productos y la economía del país está "paralizada".

"El actual Gobierno no ha tomado ninguna previsión ante (la volatilidad en) el precio del petróleo o del dólar (...) la verdad es que las prioridades del Gobierno han cambiado; durante la administración de Morales el objetivo siempre fueron los sectores más necesitados, ahora sólo es el fortalecimiento del sector empresarial", agregó.

En cuanto a las denuncias de presuntas privatizaciones, trabajadores de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) denunciaron que el Gobierno redujo sus operaciones, cediendo terreno a la firma privada Amaszonas, de la cual, dijeron, proceden varios de los nuevos ejecutivos de la empresa estatal, según el diario Los Tiempos.

BoA, además, ha sido objeto de una serie de denuncias de supuestas irregularidades y dificultades financieras.

El Gobierno de Morales había proyectado para 2019 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre cuatro y 4,5%, pero la crisis electoral y la semiparalización del país por las protestas incidieron en que la expansión fuera de 3%.

Mientras para este año, las actuales autoridades estiman que el PIB crezca 3,5%.

Logros de Morales

Brito consideró que el mayor logro del Gobierno de Morales fue la inclusión de sectores indígenas, campesinos y mujeres.

"Ese es uno de los aportes más importantes, donde las grandes mayorías se volvieron parte del Gobierno; además, planteamos un modelo económico que, al contrario del neoliberalismo, establece una economía plural y comunitaria en la que gradualmente se ha ido redistribuyendo la riqueza", aseguró.

También destacó que Morales consiguió que en 13 años no subiera la cotización del dólar, lo que fortaleció la moneda nacional y permitió a la población expandir sus negocios.

Por su parte, Pascual y Pary señalaron que "el logro más espectacular" de la gestión de Morales fue la

"Se ha logrado un crecimiento económico del 5% en los últimos seis años de Gobierno y se ha incrementado el PIB de 9.500 millones de dólares en el 2005 a 40.800 millones en el 2018; esto se ha trasladado en beneficios para la sociedad, con lo que son la otorgación de bonos sociales en favor de los sectores más vulnerables, los niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores", dijo Pary.

Destacó que unos tres millones de bolivianos se incorporaron a la clase media y que se redujo la pobreza en 23 puntos porcentuales.

La pobreza pasó de afectar a 60,6% de la población en 2006 a 34,6% en 2018, mientras el analfabetismo se redujo del 13% al 2,4%, y el salario mínimo aumentó 301%.

Estos logros fueron destacados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

¿El pueblo visibiliza los cambios?

Pascual advirtió sin embargo que los ciudadanos no son "tan conscientes" de los cambios.

"La gente quiere el retorno de la democracia, eso beneficia a Áñez, además, las medidas que ha venido adoptando no han tenido repercusión económica clara aún", agregó.

Consideró que la acusación de fraude que realizó EEUU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) "ha sido exitosa", a pesar de que distintas instituciones observaron que no había pruebas, como la Celag o dos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

"A mucha gente la hicieron dudar de si hubo fraude o no, porque había muchas personas que está dispuestas votar a Evo, pero que no le agradaba demasiado que se presentara después de haber perdido el referéndum", reflexionó.

El estudio estadístico de John Curiel y Jack Williams publicado en el blog The Monkey Cage de la web del diario The Washington Post, fue reivindicado por Morales y sus simpatizantes como una supuesta demostración de que no habría habido fraude en las elecciones de octubre pasado.

Sin embargo, el MIT aclaró que si bien Curiel y Williams son investigadores de esa universidad, ese informe lo hicieron para el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, según su sigla en inglés), un centro de pensamiento de corte izquierdista.