México señala que cerrar fronteras no sirve para frenar coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México anunció que descarta cerrar sus fronteras ante la expansión del coronavirus, arguyendo que no hay demostración científica de que ello sirva para contener transmisiones.

"No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos, estas ideas no tienen fundamento científico sólido; en toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna que esta medidas extremas pudieran ayudar disminuir el riesgo de transmisión", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una conferencia de prensa.

El 11 de marzo, el Gobierno de EEUU decidió prohibir a partir del 13 de marzo la entrada a su territorio de europeos, para contrarrestar la transmisión del coronavirus.

Las medidas adoptadas

El funcionario federal mexicano dijo que medidas de ese tipo "son contrarias al reglamento sanitario internacional y a su esencia, que de manera formal indica que hay que usar medidas científicamente válidas, apropiadas a la situación, sin alterar el comercio internacional ni la movilidad de las personas".

En cambio, el Gobierno mexicano considera "muchas medida útiles que son las que se han aplicado desde el principio", cuando, como el aislamiento de las personas infectadas, el seguimiento de sus grupos de contacto, y medidas sanitarias preventivas.

López-Gatell explicó que México se encuentra en la llamada "fase uno" de la epidemia, en la cual todos casos confirmados son "importados", algunas decenas, en este caso de Italia, EEUU y España.

"Estamos en escenario de importación viral ninguno ha sido grave", enfatizó.

Aún no ha comenzado la llamada "fase o escenario dos" del plan de emergencia, con "contagio comunitario", cuando aún es posible rastrear los contactos de los contagiados y aislarlos.

Esa fase puede ocurrir entre 30 y 45 días después del primer caso confirmado, hacia finales de marzo, si se considera el comportamiento de la enfermedad de COVID-19 en otros países, explico el funcionario.

"Por la proximidad con EEUU, es probable que sean 30 días para que entremos a una fase de transmisión comunitarias", anticipó el subsecretario de Prevención Promoción de Salud.

Lo que ocurre en EEUU "no implica que los países vecinos hagan lo mismo, lo que sí es necesaria es la colaboración de los países y un adecuado alineamiento con las recomendaciones técnicas de la OMS", subrayó.

En el "escenario tres, los caso son miles y se vuelve difícil rastrear todos los contactos y ponerlos en aislamiento", detalló.

En esa fase, "se tomarán otras medidas de manejo comunitario, con restricción de actividades masivas", tales como ferias, competencias deportivas, artísticas y culturales.

Desde el 27 de febrero a la fecha han sido confirmados 12 casos en México y podría añadirse una más a lo largo de este 12 de marzo.

"Tenemos 12 casos confirmados (…) se está estudiando un caso adicional nuevo, será el número 13, que es un hombre de 71 años que podría tener una enfermedad avanzada", detalló el responsable de Salud, designado por el presidente como vocero oficial federal único para la pandemia.

El virus fue denominado SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19.

A nivel global, el patógeno ya infectó a más de 128.000 personas en más de cien países y provocó más de 4.700 muertes, la mayoría en la China continental. Más de 68.000 personas se recuperaron del COVID-19.