El coronavirus reprograma América Latina: calendario de eventos cancelados

Honduras, Brasil, Bolivia, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay y Panamá: ellos suman 141 diagnósticos de coronavirus y dos muertes, una en Argentina y otra en Panamá. En el mundo llegan a los 121.000 casos y 4.300 muertes.

En América Latina, el primer caso de coronavirus se identificó a fines de febrero en Brasil , casi dos meses después de que se diera el primero en China. La mayoría de los Gobiernos latinoamericanos ya tomaron medidas para resguardar la salud de las poblaciones , entre ellas, suspender eventos de asistencia masiva

El COVID-19 se contagia muy fácilmente, por lo que la OMS viene difundiendo algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de organizar o asistir a una reunión o evento con el objetivo de evitar los contagios.

Eventos cancelados por el coronavirus en América Latina

Argentina

El primer fallecimiento por coronavirus en Latinoamérica se dio el 8 de marzo, fue un argentino de 64 años que pertenecía al grupo de riesgo; hay 19 personas contagiadas en el país.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy martes 11 que desde el gobierno se está evaluando la posible suspensión de los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus. El periódico Página 12 también ha informado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, brindó información sobre la cancelación de aquellos espectáculos que involucran la participación de invitados extranjeros.

El ministerio de Turismo y Deportes hoy también comunicó que se suspenden las competencias, torneos, giras preparatorias y los eventos deportivos.

Por ahora, los eventos próximos más importantes sí se harán en tiempo y forma (a menos que el Gobierno determine otra cosa) son:

Lollapalooza, del 27 al 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Los recitales de Maroon 5, el 12 de marzo en el Campo Argentino de Polo. Lindsey Stirling, que se presentará el 23 de marzo en el Luna Park. Metallica, que el 18 de abril estará en el Campo Argentino de Polo.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó una conferencia de prensa y explicó cuál es el criterio: considera que no correrían peligro los festivales y grandes shows porque aunque ellos están protagonizados por músicos que vienen del exterior, el público es mayoritariamente local.

Un paciente de 100 años de edad vence al coronavirus en China a pesar de sufrir de alzhéimer, hipertensión e insuficiencia cardíaca ☣🇨🇳

👉🌐 https://t.co/6s9U277qF5



#⃣ #COVID19 #Coronavirus — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 9, 2020

​Quirós aclaró que "en términos de espectáculos de mucha participación la única medida que hemos tomado y compartimos con la Nación es que aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero son los que no vamos a permitir realizar".

Además, algunas entidades privadas también han tomado medidas, como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que informó que "se postergarán o se realizarán de forma remota actividades con invitados procedentes de los países con transmisión sostenida de coronavirus, China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos."

También han habido quienes han optado por cancelar sus shows, como el grupo estadounidense de hip-hop Wu Tang Clan y el italiano Alborosie. Además, las milongas de Buenos Aires entraron en receso por dos semanas.

Ecuador

En Ecuador, donde el sábado 7 se confirmó el primer caso de COVID-19 y hasta el momento se han identificado 17, el Gobierno suspendió la celebración de actos masivos en las ciudades costeras de Babahoyo y Guayaquil, ambas en el suroeste del país, donde se detectó ese primer afectado. Las autoridades ecuatorianas llamaron a la "corresponsabilidad ciudadana" y a "reforzar las medidas de precaución".

Chile

Por el contrario, el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, dijo el viernes 6 que dado el contexto de protestas que vive el país, con constantes manifestaciones en las calles, prohibir las concentraciones de gente como prevención ante el coronavirus sería "absurdo". Hasta el momento hay 23 casos identificados.

Unos 3.000 atrapados a bordo de un crucero en Bélgica por coronavirus 🇧🇪 🛳️



👇 https://t.co/vuHHdWvcpn — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 11, 2020

​Sin embargo, algunos artistas han decidido suspender sus giras por Sudamérica, como Sammy Hagar, que la semana pasada canceló su debut en el país andino, publicó La Tercera. El exvocalista de Van Halen, que se presentaría junto a su banda The Circle, decidieron no viajar porque, además del riesgo de contagio, no quieren salir de Estados Unidos por las eventuales restricciones que enfrentarían al volver a su país.

Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica, donde hay 22 casos confirmados, también suspendió eventos masivos, incluyendo el fútbol, fiestas populares y conciertos. Incluso instruyó teletrabajo para el sector público.

Paraguay

En Paraguay hay cinco casos diagnosticados de COVID-19, ante el panorama, el Gobierno decidió suspender las clases en todos los establecimientos académicos, así como los eventos públicos y privados de concurrencia masiva en todo el país por 15 días.

Colombia

El Gobierno colombiano y los países miembro del Banco Interamericano de Desarrollo decidieron suspender hasta septiembre la Asamblea Anual del Banco. Hasta el momento se han registrado nueve casos de infecciones en total. La Asamblea iba a realizarse entre el 18 y el 22 de marzo, donde se iba a elegir al nuevo presidente del organismo.

Además, según informó la revista Semana, las universidades colombianas han decidido cancelar ceremonias de grado y viajes internacionales, suspender eventos académicos masivos, y propusieron el uso de herramientas virtuales, repartieron dispensadores de antibacterial y ofrecen capacitaciones sobre el COVID-19.

Además, en Brasil la edición 2020 del Salón Internacional del Automóvil de São Paulo se pospuso para el próximo año. Se trata del evento más importante de América Latina del rubro que se celebra desde 1960.

En un comunicado oficial, la brasileña Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) informó que optó por "aplazar la edición del salón de 2020 para reducir costes y tener tiempo para evaluar nuevos formatos". "Lamentamos esta situación, pero la salud de todos los participantes y de los expositores es nuestra prioridad", declararon, a su vez, los organizadores del Salón del Automóvil de Ginebra.