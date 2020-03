MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, debe renunciar porque no garantiza la convivencia en el país, dijo a Sputnik el excandidato a la presidencia por el Partido Progresista (izquierda), Marco Enríquez-Ominami.

"Sebastián Piñera no garantiza ni la paz social ni la convivencia y tiene que irse; no hay condiciones para que él siga gobernando (...) Cuando un presidente apenas arbitra, ¿qué función cumple? Si no garantiza la paz, el orden ni el debate, ni puede promulgar leyes, ni debates legislativos, ni puede hacer política exterior, ¿cuál sería el camino de Piñera? Nada, esperar que las protestas sean cada vez más grandes, creo que es un presidente que estresa a la sociedad chilena", afirmó.

Ominami, fundador del foro político internacional denominado Grupo de Puebla, dijo que el presidente no tiene empatía y que no crea empleo para la población, por lo que es un "símbolo del problema" del país.

"La monarquía presidencial de Chile es la más exacerba de América Latina, ya que no hay federalismo ni vicepresidente; en un país tan monárquico, cuando el rey está paralizado, también se paraliza el país", agregó.

Las protestas comenzaron el 18 de octubre de 2019 con una seguidilla de manifestaciones ciudadanas contra el sistema económico, el precio de los servicios básicos, la Constitución y la gestión de Piñera.

Si bien entre enero y febrero la violencia de las protestas ha disminuido, las autoridades temen que los disturbios recrudezcan en marzo, debido a que ya se han anunciado en redes sociales nuevas manifestaciones.

Este 11 de marzo Chile celebra 30 años de democracia ininterrumpida, tras la salida del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).