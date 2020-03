La embajadora de México niega impacto del coronavirus sobre el turismo ruso

"De momento no ha caído", respondió Pensado a la pregunta sobre si el coronavirus ha provocado una reducción del turismo ruso a México.

La embajadora aseguró que "en la parte de turismo no hay ninguna alerta, no hay ninguna restricción todavía" en el país latinoamericano.

Recordó que en México se confirmaron varios casos de contagio por el coronavirus, y las autoridades mexicanas son conscientes de la necesidad de estar atentas y preparadas para tomar medidas preventivas.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad china de Wuhan, causado por una nueva cepa de coronavirus que fue denominada SARS-CoV-2, en tanto la enfermedad que provoca fue llamada COVID-19.

A nivel global, el virus ya infectó a más de 100.000 personas en más de 90 países y provocó 3.400 muertes, la mayoría en la China continental.

Además, la embajadora mexicana informó que una delegación de empresarios rusos llegará a México los días 30 y 31 de marzo para buscar nuevas oportunidades comerciales en el país latinoamericano.

La diplomática indicó que las empresas rusas que viajarán a México representarán a "sectores de construcción, de transporte, de tecnologías e información".