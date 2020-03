López Obrador llama a evitar violencia en paro "Un día sin mujeres" en México

"Vamos a garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia, es lo único, es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia", subrayó el jefe de Estado en su conferencia de prensa diaria.

La convocatoria a la protesta la lanzó una colectiva de mujeres denominada "Las Brujas de Mar", desde el puerto de Veracruz (sureste), en las costas del Golfo de México, una de las zonas más azotadas por la violencia criminal, para denunciar que la cantidad de feminicidios aumentó 137% en los últimos cinco años, según datos de la Fiscalía federal.

"Recomendamos respetuosamente que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, con libre manifestación de ideas, la resistencia civil pacífica, siempre , no a la violencia", insistió el gobernante.

López Obrador ha manifestado que en la protesta hay "mano negra" de partidos de la oposición y medios críticos de su Administración, que engloba la denominación de "conservadores", contrapuestos a sus seguidores, a quienes define como "liberales", para evitar las categorías de izquierdas y derechas.

"Cuando digo no-violencia, no estoy pensando en el Estado, porque eso ya se terminó, no hay un Estado represor, aquí no hay problema, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos, es lo único", precisó el jefe del Ejecutivo federal.

Empleadas públicas libres de participar

López Obrador respondió una pregunta sobre las funcionarias de su administración que deseen participar en el paro de labores, y dijo que "tendrán toda la libertad de hacerlo".

Las autoridades federales no tomarán represalias a las ausentes, garantizó.

"Nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada, vamos a procurar estar más pendientes para auxiliar y apoyar en todo lo que podamos, con libertades plenas", manifestó el líder de la izquierda nacionalista.

Por su parte, Graciela Márquez, titular de la secretaría de Economía, dijo en la misma conferencia que en su cartera "se respetará la decisión" de las mujeres que decidan sumarse al paro.

"Circulé un escrito a todos los funcionarios y trabajadores, y el mensaje era que cada una tenía que optar, era una decisión individual, no habrá algún tipo de sanción administrativa, la opción es individual", detalló Márquez.

La mayor parte de la planta laboral de Economía son mujeres, dijo la funcionaria, quien aclaró que "he pedido que se reemplacen trabajos críticos", para mantener la actividad gubernamental.

Por su parte, la responsable de un programa social para zonas deprimidas denominado "Tandas para el Bienestar", Rocío Mejía, dijo en la misma conferencia que ella no participará en el paro.

Mejía, cuyo programa depende de la cartera de Economía, respondió a la misma pregunta que participará en la marcha feminista convocada para el, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, el lunes 9 de marzo cumplirá con "los compromisos laborales ya establecidos, apoyar y visibilizar las acciones del Gobierno del presidente" para garantizar los derechos plenos de las mujeres.

López Obrador dijo que no cancelará su conferencia de prensa cotidiana, que celebra durante más de dos horas los cinco días hábiles de la semana, desde que asumió el cargo, en diciembre de 2018.

"Tengo que estar desde temprano [en la conferencia, a las 07:00 locales, 13:00 GMT], los que no quieran participar ese día, también es una cuestión de voluntad de cada quien", aceptó.

El acto oficial del 8 de marzo se celebrará en el pueblo de fresnillo, estado nor-central de Zacatecas, donde la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, presentarán un informe sobre el combate a la violencia contra las mujeres.

La convocatoria al paro inundó las redes sociales con la etiqueta #UnDíaSinNosotras, con un mensaje tajante: "ni una mujer en las calles, ni una mujer comprando, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades".