Temor por coronavirus en Colombia aumenta la fiebre de tapabocas en el mercado

"En el momento no tenemos tapabocas disponibles; empezaron a agotarse hace unas semanas y los proveedores aún no nos han dicho cuándo nos van a surtir más", dijo a Sputnik Lissette Mayorga, dependiente de Droguerías Cafam, en Bogotá.

Según explicó, aunque la venta de tapabocas es común en el primer y tercer trimestres del año debido a la gripe que se presenta en esas épocas, "en esta ocasión la gente ha dejado de comprar las unidades a 500 pesos (20 centavos de dólar) y prefieren llevar la caja de hasta 50 unidades", que cuesta entre 17.000 (4,85 dólares) y 27.000 pesos (7,71 dólares), según la marca.

/ En Multidrogas, otra reconocida cadena de farmacias en Colombia, la situación es similar, así como también en Multifarma.

"En realidad es un producto que fabrican los laboratorios nacionales y que por lo general no tienen mucha demanda, pero ahora, en nuestro caso, están agotados desde hace por lo menos dos semanas", indicó Nora Domínguez, vendedora en Multidrogas.

Según dijo, "los que la gente más lleva son los sencillos", pese a que en Colombia se popularizó la versión de que los denominados N95, de tipo industrial y con válvula, son los indicados para contrarrestar el coronavirus.

"De esos jamás hemos vendido, pero sí han llegado a preguntarnos por ellos; en todo caso da igual, porque por ahora no tenemos ni de lo sencillos ni de los más finos", dijo Marcela Velasco, de Multifarma.

La docena de los N95 puede alcanzar los 35.700 pesos (10,2 dólares), pero la mayoría son comercializados a través de la página web Mercado Libre, lo que deja sin la posibilidad de acceder a ellos a los usuarios que no usan internet.

Peor aún es el hecho de que, si bien Colombia puede fabricar una gran cantidad de tapabocas,, ya que, paradójicamente, son importados desde China, dijo al diario local Portafolio el grupo empresarial Eterna, que importa mascarillas de la marca Precision Care.

Ante el COVID-19, el temor parece el mayor aliciente para estimular el mercado de mascarillas en un país al que aún no llega el coronavirus, como sí la especulación del negocio, pues en las calles de Bogotá son pocos quienes usan tapabocas por estos días.

"Es extraño, ¿no le parece? Donde quiera que usted pregunte están agotadas las mascarillas, pero tampoco se ve a nadie usándolas, ¿qué es eso sino especulación del mercado para revenderlas luego más caras?", consideró Federico Estupiñan, quien las busca con afán.

Ante la posibilidad de acaparamiento del producto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sostiene que las mascarillas no tienen control de precios en el país y que su valor se rige por la lógica del libre mercado, por lo que sólo puede actuar en caso de que se compruebe que el aumento de precios y la escasez se corresponden con una práctica ilegal.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que solo se debe usar tapabocas en caso de que se vaya a tener contacto con alguna persona de quien se sospeche que tiene coronavirus, el temor en Colombia es tal que incluso circula el mito de que la enfermedad se puede contagiar al ingerir comida china, lo cual debió ser desmentido el miércoles por el Ministerio de Salud.

"Mito: Consumir alimentos de restaurantes chinos en Colombia es peligrosísimo y podría contagiarte de coronavirus, ¿de verdad crees esto? No te dejes engañar; la verdad es que en Colombia no se identificó la circulación del virus COVID-19; no hay evidencia que haya un riesgo por consumir alimentos en restaurantes de comida china", señaló el Ministerio.

Sin embargo, esta tarde, el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, reconoció que "se tendrán casos en poco tiempo", por lo que se mantienen las alertas y las recomendaciones para minimizar su impacto en la salud, entre ellas lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, y si es posible, acompañar la higiene con una solución hidroalcohólica, como los geles antibacteriales.