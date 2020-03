Los usuarios afirman que el plan para detectar coronavirus en aeropuerto venezolano es eficaz

"Me sorprendió que al llegar a Venezuela todos los funcionarios que están en la entrada del avión tenían guantes y tapabocas, y al bajarme del avión me midieron la temperatura, eso no lo habían hecho en Europa", dijo a Sputnik Ramón Torrealba, docente retirado, tras arribar a su país procedente de España.

Cuando el avión procedente de Madrid arribó en Venezuela, la tripulación informó a los usuarios que se les tomaría la temperatura para descartar que presentaran fiebre, uno de los principales síntomas del nuevo coronavirus , llamado COVID-19.

"Cuando anunciaron que tomarían la temperatura pensé que demoraría horas en salir del avión acostumbrada a la ineficiencia de algunos planes de este tipo, que solo generan retrasos, pero todo fue muy rápido", explicó Roberta Fuenmayor, de 87 años.

En el trayecto hacia el área de migración del principal aeropuerto del país, todos los funcionarios mantenían el rostro parcialmente cubierto con mascarillas y portaban guantes, al igual que muchos usuarios.

"Es mejor prevenir que lamentar, nosotros compramos nuestras mascarillas en Italia, hicimos escala en Madrid, y aunque en Venezuela no hay casos, no se sabe si en el avión puede estar alguien en período de incubación, me parece bien que aquí actúen preventivamente, porque Venezuela no está preparada para semejante virus", señaló Enrique Landaeta, abogado de 35 años.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, explicó a inicios del mes de febrero que la intención es que se tomen medidas similares en otros aeropuertos del país, y destacó que el operativo de seguridad sanitaria se está realizando en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En Venezuela se están tomando las medidas correspondientes por la declaratoria de emergencia de interés en salud pública de importancia internacional decretada por la OMS, entre las que destaca la activación del Comité Nacional de Preparación y Respuesta y de la Oficina Sanitaria Internacional", expuso.

Hasta el momento se reportaron 80.074 casos de contagio de coronavirus en China y 8.739 en 61 países.

La Organización Mundial de la Salud reportó en su rueda de prensa de este 1 de marzo que en estos momentos los países con mayor alerta son Corea del Sur, Italia, Irán y Japón.

Asimismo, indicó que se constató que en las últimas 24 horas se registraron casi nueve veces más casos de COVID-19 fuera de China que dentro.