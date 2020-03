Fallece el poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal

"El poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal ha fallecido este domingo en Managua a la edad de 95 años a causa de fallas renales y cardiacas; era uno de los más destacados representantes de la llamada teología de la liberación", reportó la televisora Canal 4.

El diario La Prensa precisó que Cardenal falleció a las 15:06 horas (23:06 GMT), tras cuatro días ingresado en un hospital por problemas respiratorios.

"Adiós al amigo, Ernesto Cardenal, quien ahora puede cantar su Salmo 15 delante de Dios: "No hay dicha fuera de ti. Yo no rindo culto a las estrellas de cine, ni a los líderes políticos y no adoro dictadores", evocó el obispo Silvio Báez en su cuenta de Twitter.

En febrero de 2019 el papa Francisco levantó las censuras canónicas a Cardenal, quien pasó 35 años bajo suspensión del ejercicio del ministerio debido a su militancia política.

Cardenal es considerado uno de los últimos autores más prestigiosos de Nicaragua, con obras traducidas a más de 20 idiomas y reconocimientos internacionales como la orden Legión de Honor en Grado de Oficial del Gobierno de Francia, y una nominación al Premio Nobel de Literatura en 2005.

Vinculado a las luchas progresistas de América Latina y al movimiento sandinista de Nicaragua, Cardenal y otros curas adscritos a la Teología de la Liberación fueron suspendidos del ejercicio del sacerdocio en 1984 por el entonces papa Juan Pablo II.