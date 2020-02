Eurodiputados se comprometen con interceder por Fondos Verdes para Honduras

Le président du Honduras, J.O. Hernándes, nous a reçus et nous avons parlé de la réforme électorale,des femmes, des personnes LGBTI,des défenseurs de l’environnement victimes de violences et de meurtres, de la corruption & MACCIH, de la sécheresse et du changement climatique🇭🇳🇪🇺 https://t.co/G2qf6vEmyA