Avalanchas en Colombia dejan al menos 10 personas desaparecidas | Fotos, vídeo

"Hasta el momento hay diez personas desaparecidas", indicó a través de Twitter el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SNGRD) en Santander.

El organismo agregó que en este momento "más de 150 operativos del SNGRD se encuentran trabajando en cinco puntos", y que la comunidad rescató "a un bebé del lodo en una de las zonas de mayor afectación".

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo atiende situación de emergencia en Piedecuesta, Santander.https://t.co/p2fidcZW96 pic.twitter.com/1J84k4fMCC — UNGRD (@UNGRD) February 26, 2020

​Las avalanchas se presentaron por las intensas lluvias de las últimas horas, las que generaron el desbordamiento del río Manco y de la quebrada La Grande.

Gracias a Dios, que bb tan fuerte! Esto fue en piedecuesta Santander pic.twitter.com/4smHMIWulo — el_propio (@elpropio_xxx) February 26, 2020

​Los sectores afectados fueron Boquerón, Guamo Grande y Barroblanco, donde las avalanchas, presentadas a las 02.00 hora local (07.00 GMT), se llevaron dos casas con sus habitantes adentro.

Versiones no confirmadas de manera oficial indican las personas desaparecidas pueden ser once, ocho adultos y tres menores de edad, pero no es claro si el bebé rescatado hacía parte de ese conteo.

La Policía local, por su parte, informó que al menos 160 personas permaneces bloqueadas por las avalanchas, y que en un sector de la carretera entre Piedecuesta y la pobación de San Gil quedaron varados algunos vehículos, tres de ellos autobuses, por lo que las autoridades tratan de evacuarlos.

Según el diario local El Tiempo, cientos de aves que permanecían en galpones ubicados en fincas en Piedecuesta también murieron por las avalanchas.