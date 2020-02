Familiares, amigos y militantes homenajean a Néstor Kirchner por su cumpleaños

"Un cuadro de Los Beatles. Cigarrillos. Los colores de los setenta. Y esos pantalones, como siempre, cortos para un hombre muy alto", escribió Florencia Kirchner en su cuenta de Instagram al momento de compartir una foto de su padre.

"Tenía 20 años el 27 de octubre de 2010 cuando me llamaron por teléfono y me tapé la boca con la mano para que no se escuche el grito. Dejé la mayoría de mis cosas para irme corriendo a una pista de aviones y volar hacia un cuerpo que nunca más me iba a mirar", recordó Florencia.

A su vez, la viuda de Néstor Kirchner y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, compartió una foto del expresidente con palabras emotivas.

"El soplo vital... sí, así era él", escribió Cristina Fernández en su cuenta de Instagram al compartir una foto de su esposo.

Por su parte, el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, también recordó a Kirchner con un emotivo vídeo.

"Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. Cada día que pasa lo extraño y revivo el tiempo que pasamos juntos trabajando por los más postergados", escribió el mandatario argentino.

El presidente argentino aprovechó para convocar a los argentinos a unirse por el país.

"La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie", escribió Alberto Fernández.

Un 25 de febrero de 1950 nació el expresidente de Argentina Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz. A 10 años de su fallecimiento, es recordado por sus familiares, amigos y seguidores que lo homenajean en sus redes sociales con las etiquetas #NestorCumple y #NestorVive.

