Fiscalía confirma asesinato de locutora cerca de su casa en el norte de México

El martes (18 de febrero) por la tarde, la locutora de 37 años de edad cuyo nombre real era Aracely Alcocer Carmona, "fue ejecutada cuando platicaba con su padre en una calle de la colonia El Barreal de Ciudad Juárez", y la autopsia indica "una herida de bala en el oído", según el parte oficial.

El crimen se sumó a la violencia contra mujeres que mereció la condena general en la opinión pública nacional, por la creciente cantidad de agresiones y los feminicidios.

El homicidio fue perpetrado un día después de que la conductora se sumó a la exigencia de justicia para las mujeres víctimas de esos ataques.

En particular, Carmona condenó el asesinato de una niña de siete años, llamada Fátima, quien fue secuestrada a la salida de su escuela en el sur de la capital y su cuerpo apareció con señales de tortura y abuso sexual, desatando indignación en todo el país.

En su cuenta de Facebook, la locutora publicó un moño verde, color del actual movimiento feminista, con el mensaje: "¡Las niñas y los niños no se tocan, no se abusan, no se golpean, no se matan!".

Con el nombre de profesional de Bárbara Greco participaba en un segmento semanal de la programación de la estación "La Poderosa", con la lectura de horóscopos.

Este es el tercer asesinato de periodistas registrado en lo que va de este año 2020.

Diez periodistas fueron asesinados en 2019 y nueve en 2018, mientras que el mayor número se registró en 2017 con 12 asesinatos de comunicadores, según la organización Artículo 19.

Cada día son asesinada entre nueve y 10 mujeres en todo el país, en 2019 se abrieron en México casi 3.800 investigaciones por feminicidios, pero solo la cuarta parte culminó con un procesamiento.