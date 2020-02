Una encuesta revela que 7 de cada 10 chilenos apoyan una nueva Constitución

"El 69,7% de los encuestados votará por la opción 'apruebo'", consignó la compañía a través de un comunicado.

A su vez, 14,2% respondió que votará la opción 'rechazo' al cambio de Constitución.

Además, 11,7% dijo que no concurrirá a sufragar y 4,4% aún no sabe qué votará o no respondió a la pregunta de la encuestadora.

Asimismo, 42% de los que se declararon a favor de la gestión del presidente Sebastián Piñera votarán a favor de cambiar la Constitución, opción que elegirá 71% de los opositores al Gobierno.

En cuanto a la manera en que debe ser redactada la nueva Carta Magna, 44% dijo que debe utilizarse el método de la "convención constitucional", donde todos los redactores son ciudadanos electos, y 27% apoya la opción de la "convención mixta constitucional", donde los redactores son mitad ciudadanos electos y mitad parlamentarios.

El proceso constituyente que iniciará el 26 de abril en Chile con un plebiscito ciudadano es una de las principales demandas ciudadanas desde que comenzó el estallido social en octubre de 2019, que busca reemplazar la actual Constitución, redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En el plebiscito se consultará si se aprueba o rechaza la nueva Constitución, y también, el mecanismo por cuál debe ser cambiada.