Gobierno electo de Uruguay invita a presidenta transitoria de Bolivia a asunción de mando

"Bolivia ha tenido un quiebre institucional, en el que hay un gobierno de transición que ha anunciado para el 3 de mayo elecciones democráticas, abiertas, con observadores internacionales, así lo ha reconocido la Unión Europea, así lo reconocemos nosotros", dijo Talvi al anunciar el convite, en declaraciones que publica Montevideo Portal.

Asimismo, el futuro canciller argumentó porque el gobierno formado por una coalición de partidos decidió no invitar a la ceremonia a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Es una opción que ha hecho el gobierno electo de no invitar a aquellos países donde no hay democracia y los derechos humanos no se respetan", dijo Talvi.

El excandidato a presidente del Partido Colorado en las elecciones presidenciales de octubre pasado, informó que la decisión fue tomada por el equipo de transición.

"Es una decisión respetable, en la medida en que son los únicos tres países que son considerados regímenes autoritarios plenos y por ende si bien tenemos relaciones diplomáticas esperemos puedan fluir con cordialidad", añadió.

Además, calificó la situación en Venezuela como "inadmisible", al tiempo que criticó la "crisis humanitaria en materia de salud, seguridad y empleo" que, según él, está creando el Gobierno de Maduro.

"Por ahora reconocemos a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional, el último órgano legítimamente electo de manera democrática en Venezuela y como un interlocutor fundamental para cualquier salida democrática en ese país", sostuvo.

El 12 de noviembre, Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, dos días después de la renuncia de Evo Morales (2006-2019) ante las violentas protestas y las "recomendaciones" de la policía y las Fuerzas Armadas.