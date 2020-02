Colombia pide a venezolano Guaidó la extradición de la convicta exlegisladora Aída Merlano

"Esta solicitud de extradición, emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de juez competente, ha sido presentada ante la embajada de Venezuela en Colombia, que representa al Gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó", indicó la cancillería en un comunicado.

Colombia busca que Guaidó adelante todas las gestiones que permitan que Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena de 15 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.

"El gobierno de Colombia acoge con reconocimiento el ofrecimiento efectuado por el presidente Guaidó en días pasados, en el sentido de estar dispuesto a brindar toda su colaboración y la de las instituciones legítimas de Venezuela, en la atención a este caso", agregó la Cancillería.

Sin embargo, Merlano, que es buscada por Colombia a través de una circular roja de Interpol, permanece bajo custodia de las autoridades de Maduro, luego de que fue capturada el pasado 27 de enero en el estado venezolano de Zulia (oeste), por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La fiscalía venezolana le imputó los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir y fue recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

La excongresista declaró el pasado 6 de febrero en un tribunal de Caracas que el Gobierno de Iván Duque la persigue y quiere matarla, por lo que Venezuela estudia la posibilidad de concederle el asilo en caso de que lo solicite de manera formal.

"Si la ciudadana Aida Merlano solicita el refugio o el asilo serán las autoridades competentes de Venezuela las que decidirán si se le otorga o no (...) No está cerrada esa posibilidad porque lo que ella reveló fue que su vida no solo corre peligro sino sus derechos humanos fueron violentados", dijo el fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, en declaraciones recientes.

La solicitud de extradición de Merlano tensó aún más las relaciones entre Caracas y Bogotá, que no reconoce al gobierno de Maduro, y al que le pidió, incluso, que deporte a la excongresista.

En su comunicado, la Cancillería colombiana culpó de la situación al Gobierno de Maduro por "haber expulsado a todo el personal diplomático y consular de Colombia" en marzo de 2019, lo que, aseguró, "afectó el normal funcionamiento de los mecanismos de cooperación internacional judicial".

Por último, dijo que Maduro "ha optado por concederle condiciones" a Merlano para que ella pueda "evadir su responsabilidad y alegar persecuciones del Gobierno colombiano que no existen", y pidió a la comunidad internacional a que exija a Maduro "que cese la protección" a la excongresista y la devuelva a territorio colombiano.