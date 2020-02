Cabello: en Venezuela no va a pasar nada tras la llegada de Guaidó

"En el país no va a pasar nada porque él [Guaidó] es la nada, no tiene la capacidad para influir en un cambio en Venezuela, ni su propia gente lo respeta", expresó Cabello durante una movilización en Caracas por el Día de la Juventud.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) dijo que del personal de seguridad de Guaidó depende que no le suceda nada, luego de que el opositor fuera recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (estado La Guaira, norte) en medio de agresiones por parte de seguidores del Gobierno.

"Ayer [el 11 de febrero] estaban horrorizados porque los recibieran violentamente, bueno, ¿ellos no estaban pidiendo invasiones contra nuestro país?, ¿cómo creen ellos que es una invasión?, ¿una invasión con qué es?, ¿con serpentina? No, no, una invasión es con plomo (balas) (…) ¿qué no le va a pasar nada? Eso depende de la seguridad de él, en que anda él, nadie sabe en qué anda él, con quién se reúne, anda con Los Rastrojos [grupo paramilitar colombiano]", expuso.

Guaidó llegó a Venezuela el 11 de febrero, luego de realizar una gira por Colombia, Europa y EEUU.

Esta es la segunda vez que el diputado viaja, violando la prohibición de salida del país que pesa en su contra.

En febrero del año pasado, Guaidó viajó a Colombia para participar en una reunión del Grupo de Lima y en un concierto para recaudar fondos para su país.

Sobre el diputado opositor pesan para varias investigaciones penales por parte de la Fiscalía, entre las que destacan: la intención de entregar el territorio Esequibo a empresas trasnacionales; su presunta vinculación con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos ; y la acusación de apropiación de fondos para la ayuda humanitaria de venezolanos en Colombia.

El Gobierno venezolano también lo acusó de encabezar una presunta trama de corrupción para robar dinero de compañías estatales en el extranjero.

Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019 tras desconocer el mandato del presidente Nicolás Maduro para el período 2019-2025, y recibió el respaldo de 55 países.