Fuerza Armada venezolana intercepta aeronave con más de 482 kilos de drogas

​De acuerdo al organismo venezolano, Lara ocupa el segundo lugar de incautaciones de drogas en el país con 491,042 kilos en lo que va de este año; así como se han realizado 19 procedimientos y 30 personas han sido detenidas.

Por su parte, la Oficina Nacional Antidrogas señaló que en lo que va de 2020 han logrado incautar un total de 2.482,453 kilogramos de drogas en Venezuela.