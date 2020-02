Candidato a vice en Bolivia afirma que quieren inhabilitarlo para desestabilizar al MAS

"Quieren inhabilitarme, porque están preocupados porque el MAS está creciendo y están buscando cómo pueden afectar o generar incertidumbre; pero yo estoy tranquilo, lo que las autoridades tienen que hacer es lo correcto", dijo a esta agencia Choquehuanca, quien fue canciller durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El excanciller se refería a críticas aparecidas desde diversos sectores respecto a que su candidatura no tendría una base legal ya que no cumpliría con algunos de los requisitos para lanzarse por el cargo, como residir permanentemente en el país.

"El hecho de que yo haya sido nombrado embajador general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, donde me han dado la tarea de construir la integración, no significa que me haya alejado de Bolivia", afirmó.

Sostuvo que la residencia permanente no significa de "ninguna manera" que los candidatos deban permanecer en el país los 365 días del año, porque eso erosiona el "derecho de libertad" y de transitar por el mundo.

"He viajado a China, Irán, Inglaterra, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Francia y España; he estado en varios países construyendo integración, pero nunca me he ausentado más de un mes de Bolivia", subrayó.

El Movimiento al Socialismo debe estar dispuesto a escuchar críticas ya que "abrió las puertas hacia el oportunismo" y sus filas se vieron dañadas con el correr de los años en el Gobierno, dijo el candidato a vicepresidente.

"Si hemos cometido errores o han habido algunas limitaciones, tenemos que abrirnos a escuchar; tiene que empezar una nueva etapa para que todos juntos podamos trabajar en los problemas (...) lo cierto es que le hemos abierto las puertas al oportunismo", dijo.

Choquehuanca dijo que que muchos integrantes del MAS "tienen que dejar de pensar en sí mismos para hacer cosas por la comunidad".

"La burocracia y la corrupción han dañado al país y el próximo Gobierno debe esforzarse por combatirlas; tenemos que pensar en cómo hacemos que los trámites sean ágiles y necesitamos construir una gestión pública transparente; en todas partes del mundo hay corrupción, es uno de los males de este modelo de desarrollo, tenemos que atacar este problema", agregó.

Por otro lado, sostuvo que todos los sectores de la sociedad, como las organizaciones sociales, las universidades y los expertos deben participar en la crítica y en la generación de nuevas propuestas.

"No hay que pensar solo en el sector empresarial, en los que viven en la ciudad, o en el campo, sino en todos; hemos abierto las puertas hacia el oportunismo, tenemos que ser autocríticos en esto, porque esto ha dañado la gestión de Gobierno", agregó quien es el compañero de fórmula del exministro de Economía Luis Arce.

David Choquehuanca rechazó que el Gobierno de transición de Jeanine Áñez cortara las relaciones con Cuba y Venezuela.

"No deberíamos discutir con esos países; deberíamos llevarnos bien con todos los países del mundo. Somos la cultura de la unidad. Tenemos que cuidar nuestras relaciones y apostar a la integración con el mundo entero", afirmó Choquehuanca cuando fue consultado por los países caribeños.

El Gobierno de Áñez, instalado tras la(2006-2019) en noviembre, anunció en enero la suspensión de relaciones diplomáticas con La Habana, denunciando como agravio "inadmisible" un mensaje del canciller cubano Bruno Rodríguez quien calificó a la gobernante como mentirosa y "golpista autoproclamada".

La presidenta boliviana había denunciado previamente una supuesta estafa en el programa de cooperación médica de Cuba a Bolivia, incluso malos tratos a los galenos caribeños por parte de La Habana, entre argumentos para echarlos de territorio boliviano.

Asimismo, el 5 de noviembre anunció la ruptura de relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, al denunciar que venezolanos vinculados con la embajada de ese país en La Paz estaban "atentando contra la seguridad interna" en Bolivia.

El candidato a vicepresidente dijo que "hay que hacer lo correcto" en referencia a las acusaciones sobre un posible vínculo entre integrantes de su partido y el narcotráfico.

"Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Siempre se tiene que hacer lo correcto", dijo Choquehuanca cuando fue consultado por las acusaciones que se han difundido en los últimos días sobre supuestos vínculos entre integrantes del MAS y el narcótrafico.

El 5 de febrero, un diputado boliviano de la bancada minoritaria que apoya al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez pidió a Estados Unidos que su agencia antidrogas (DEA) abra una investigación contra el expresidente Evo Morales por delitos de narcotráfico.

Asimismo, el Ministerio de Justicia presentó una denuncia contra la militante del MAS Dora Vallejos Vallejos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de 150 millones de dólares y pidió que sea investigada por sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas.

Además, el exministro Carlos Romero fue arrestado el 14 de enero por efectivos policiales por haber cometido presuntos hechos de corrupción en el programa de lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, Choquehuanca sostuvo que no ha escuchado la denuncia contra Morales y que "no cree en lo que sale en los medios".

Por otro lado, sostuvo que el narcotráfico es un "problema global del capitalismo" y que él quiere "llevar una lucha consciente sobre este mal" para que "no sea utilizado para otros fines".

Este domingo 9 concluye el período de revisión de los candidatos para las elecciones del 3 de mayo , en las que Choquehuanca se presenta como compañero de fórmula del exministro de Economía Luis Arce.

Choquehuanca, que fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y del Movimiento Campesino Indígena, nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad aymara de Cota Cota Baja, en el departamento de La Paz.

El dirigente, cuya lengua materna fue el aymara, aprendió a hablar español a los siete años.