La Policía detiene en Bolivia a destacado dirigente regional del MAS

La detención es "totalmente ilegal, yo me he presentado al fiscal, el señor vino a mi casa y yo salí de mi casa. No entiendo ni por qué me enmanillan", dijo Torrico a reporteros mientras era conducido a una celda en una estación policial, según mostró la televisión local.

La detención, según dijo el jefe de la Policía anticrimen de La Paz, coronel Iván Rojas, se realizó en cumplimiento de una orden del fiscal que procesa la denuncia el caso por supuestos delitos de sedición y terrorismo abierto contra el expresidente Evo Morales y varios de sus colaboradores, a instancias del Gobierno.

"Aquí no hay sedición, aquí lo que hay es que soy un compañero masista y voy a seguir siendo masista", respondió Torrico a una consulta sobre la causa de su detención.

Agregó que se presentó a la Fiscalía al tener conocimiento de que era mencionado públicamente en el proceso, pero que no había sido notificado previamente de una obligación de declarar.

La detención del líder masista en la asamblea departamental de La Paz parecía mostrar que la recién iniciada campaña proselitista hacia las elecciones del 3 de mayo no frenará las detenciones policiales ni los procesos judiciales contra dirigentes del MAS, incluido su aspirante presidencial, Luis Arce, quien está incluido en un caso de supuesta corrupción.

"Denunciamos la detención del compañero Gustavo Torrico y la persecución política a los militantes del MAS, con el objeto de acallar nuestra voz; con estas acciones no es posible elecciones democráticas y limpias", publicó en la red social Twitter la portavoz de ese partido en la Cámara de Diputados, Sonia Brito.

Torrico estaba señalado como uno de los responsables de la campaña electoral del MAS.

Por el mismo caso de sedición y terrorismo, están acusados también al menos dos de los exministros de Morales que llevan ya casi tres meses refugiados en la Embajada de México en La Paz, en espera de salvoconductos que el Gobierno de Áñez ha advertido que no otorgará.